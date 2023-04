ŠTA SE DEŠAVA U AMERIČKIM ŠKOLAMA? Za dva dana uhapšeno 6 nastavnica zbog odnosa sa maloletnim učenicima

Najmanje šest nastavnica uhapšeno je u razmaku od dva dana zbog seksualnih odnosa sa učenicima, uključujući i jednu članicu osoblja škole u Kentakiju koja je navodno bila na sastanku sa dvojicom 16-godišnjaka.

Elen Šel (38) iz Danvila, optužena je u četvrtak u okružnom sudu Garard nakon što su tužioci rekli da je imala seks sa tinejdžerima u dva odvojena navrata u julu i avgustu prošle godine.

Šel je radila kao pomoćnik nastavnika u jednoj osnovnoj školi, a pre toga je bila zaposlena u drugoj osnovnoj školi, piše WTKR.

Ilustracija foto: Shutterstock, Ilustracija

Predstavnici škole pismom su obavestili roditelje, uz navode o hapšenju, a Šel će odsustvovati do razrešenja slučaja.

Prema izveštajima iz cele Amerike, ovo je samo jedan od šest slučajeva nedopustivog seksualnog ponašanja nastavnika, koji su stupili u odnose sa učenicima.

Očekivalo se da će se nastavnica iz Arkanzasa Heder Her (32) predati zbog navodne seksualne veze sa učenikom tinejdžerskog uzrasta, ali kako se to nije desilo, suočava se sa krivičnom tužbom za napastvovanje, navodi the Arkansas Times reported.

Nastavnica iz Oklahome Emili Henkok (26), takođe je uhapšena u četvrtak zbog navodne veze sa učenikom. Najpre su navodno počeli da se dopisuju, što je rezultiralo slanjem golišavih fotografija - od pre 15 godina.

Kristen Gant (36) sledeća je u nizu. Veza nje i maloletnog učenika započela je preko društvenih mreža. Sve je eskaliralo kada je par imao odnose na školskom imanju. Ova nastavnica iz Ajove navodno je pet puta imala odnose sa maloletnim učenikom - u i izvan škole.

Nadzorne kamere su ih snimile kako sami odlaze u učionicu i prekrivaju prozore papirima.

U Virdžiniji je "pala" Alija Keradmand (33), nastavnica u srednjoj školi, takođe optužena za seks sa učenikom tokom nekoliko meseci, piše FFXNow. Kako je reč o nastavnici za decu sa smetnjama u učenju, zadržana je u pritvoru bez prava na kauciju.

Ilustracija foto: Shutterstock

Poslednja na spisku ujedno je najmlađa, nastavnica iz Pensilvanije, osumnjičena za seks sa 17-godišnjim dečakom kojeg je trenirala.

Hana Mart (26) uhapšena je nakon što je policija saznala da je bila u seksualnoj vezi sa atletičarom srednje škole Northampton, tvrde tužioci.

Ova 26-godišnjakinja poslala je tinejdžeru SMS u maju 2021. i pozvala ga u svoj dom, gde su njih dvoje navodno imali seks, rekao je okružni tužilac Northamptona u saopštenju za javnost.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)