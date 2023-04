"KINESKA VOJSKA SE SPREMA?" Eksperti: Čekaju se napredni dronovi vođeni veštačkom inteligencijom! "TAJVAN JE CILJ SVIH CILJEVA"

Prema pisanju britanskih medija, kako Kina uči iz sukoba u Ukrajini, nije pitanje da li će, već kada će Peking krenuti na Tajpej. Da li je ovaj sukob izvestan ili ne i drugo pitanje - pošto je Zapad fokusiran na Ukrajinu, ima li dovoljno kapaciteta da se nosi sa još jednom krizom u jugoistočnoj Aziji?

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su: Dr Sanja Arežina, autor knjige "Kina u Evropi" i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu bezbednost.

- Što se tiče svih tih diplomatskih izvora, ne bih baš rekla da su neozbiljni, ali je neprofesionalno iznositi takve informacije i ne znam koliko im je verovati. Skoro smo imali jednu izjavu direktora CIE Vilijema Bernsa da će Kina do 2027. napasti Tajvan i tu izjavu smatram neodgovornom, jer vi na taj način izazivate bezbodnosnu dilemu na prostoru Jugoistočne Azije. U tom regionu sve države nagiinju tzv. hedžing strategiji gde gledaju da sa SAD razvijaju bezbedonosne odnose, dok sa Kinom razvijaju ekonomske odnose - rekla je Arežina i dodala:

- Kada su u pitanju najave o invaziji na Tajvan, ono što je suštinski bitno napoomenuti jeste da Tajvan zaista predstavlja pitanje svih pitanja i cilj svih ciljeva Kine. To je poslednja važna karika u tom nekom lancu gde Kina želi da prisajedini sve svoje teritorije koje je izgubila tokom veka poniženja kada su je okupirali strani osvajači i oduzeli joj određene teritorije. Kina svakako želi prisajedinjenje sa Tajvanom da izvede mirnim putem. Danas pravi novu strategiju po pitanju toga na koji način je moguće prisajediniti Tajvan.

Na pitanje voditeljke da li se kineska vojska sprema za invaziju koja bi po nekim procenama mogla uslediti 2027. godine, Đokić je konstatovao:

- Kineska vojska se svakako sprema. Sa godinom kada bi mogla da se odigra invazija da spekulišemo ne možemo. Pre dva meseca je kineski general Er komenda rekao da će 2025. godine doći do invazije Kine na Tajvan. Mi to stvarno ne možemo da znamo, jer ne možemo da budemo proroci. Ne mislim da će do vojne invazije skoro doći, jer je taj poduhvat veoma zahtevan. pogotovo na polju pomorskih operacija. Kina nema kapacitete da izvede invaziju preko Tajvana. Za to je potrebno šest do sedam plovidbe.

Istakao je da Kini nedostaje ozbiljnije ratno iskustvo:

- Kineska vojska nema praktično nikakvo ratno iskustvo. Ima iskustvo sa Vijetnamom gde su izgubili kao i pogranični sukob sa Sovjetskim savezom što su, takođe, izgubili. Mislim da u Kini znaju da bi to bila vrlo teška operacija. Verujem da će Kina sačekati još jedan tehnološki napredak u dronovima i veštačkoj inteligenciji koja bi kontrolisala te dronove, tako da rat telekomunikacijama ne bi bio moguć. Tada bi se Kina možda, eventualno odlučila za invaziju.

