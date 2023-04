"UKRAJINSKA KONTRAOFANZIVA ĆE OKONČATI RAT" Analitičari: U Finskoj se podiže novi berlinski zid, POBEDNIK ĆE SE ZNATI DO LETA?!

Prema tvrdnjama ukrajinskog Generalštaba Rusija nastavlja napade u pravcu Limana, Bahmuta, Avdijevke i Marinke. Osim bitki na vojnom polju Ukrajina je i pred novim problemom nakon jednostranih odluka Poljske i Mađarske o zabrani uvoza ukrajinskih žitarica.

Iako je EU jasno poručila da ovakve odluke nisu prihvatljive za Brisel, to nije uticalo na vlasti u Sofiji odakle dolaze najave da bi i Bugarska mogla uvesti privremenu zabranu uvoza.

A da li bi trebalo da zabrinjava vest koju je objavio "Njujork tajms",da je NATO poslao vojsku u osam država koje se graniče sa Rusijom?

Na ovo i druga važna pitanja vezana za rat u Ukrajini odgovaraju Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu i pukovnik Mirčeta Jokanović.

- To je zakasnelo pisanje da bi bilo senzacionalno. NATO je napravio osam multinacionalnih borbenih grupa od Baltika do Crnog mora. Amerikanci su najdominantiji tako da ne vidim ništa spektakularno u tim informacijama. Te grupe će se svakako uvećavati. One su izraz potrebe država koje se nalaze u tom području, ali I novih geopolitičkih okolnosti koje se pre svega odnose na prijem Finske u NATO. Pravi se novi Berlinski zid koji neće biti samo bezbedonosni, već i ekonomski i kulturološki. Jasno je da je Putin raskrstio sa Evropom. On je Rusiju prepustio Aziji i tamo traži svoju sreću kao neki kamen oko vrata Kini - rekao je Obradović.

Jokanović se saglasio da grupisanje NATO snaga na istoku nije novost:

- Slažem se sa sagovornikom da to nije ništa novo. To je praksa NATO. Oni u Poljskoj imaju 20.000 vojnika. Bez obzira na to da li je izvršena agresija na Ukrajinu oni bi to radili. Centar ekonomske moći premešta se iz Evrope i anglosaksonskog sveta na istok. Kina je blizu BDP-a Sjedinjenih Američkih Država, a po nekim pokazateljima i prestiže Ameriku. Suluda je praksa misliti da je samo agresija izazvala tako nešto, već je to sistem NATO. Da nije tako ne bi prekršili sporazum sa Gorbačovim i ne bi se širili na istok.

Konstatovao je da će ukoliko dođe do direktnog sukoba Rusije i NATO to biti Treći svetski rat, kao i da će prva na udaru biti Poljska:

- Ako dođe do direktnog sukoba NATO i Rusije to će biti Treći svetski rat i nestaće civilizacija kakvu poznajemo. Poljska će biti prva na udaru i koja sama izaziva đavola. Otvoreno se stavljaju na antirusku stranu.

Prognozirao je da će se rat u Ukrajini završiti do leta:

- Do leta bi trebalo da se da se zna da li će prevagnuti jedna ili druga strana. Ukrajinska kontraofanziva će pokazati da li su oni u stanju da izdrže i da nastave sa borbom ili će biti prinuđeni da sednu za pregovaračkih sto.

