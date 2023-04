NEMAČKI GIGANT PRESTAJE SA RADOM: Propala još jedna čuvena trgovina, zarađivali stotine miliona evra, ali stigla ih je kriza

Svako ko je želeo da kupi robu poznatih robnih marki po nižim cenama do sada je to mogao učiniti preko internet stranice Brands4Friends, ali uskoro to neće biti moguće.

Nemačka internet trgovina Brands4Friends zvanično prestaje sa radom 30. juna 2023. godine, a lokalni mediji navode da je 115 zaposlenih već dopisom obavešteno o prestanku rada.

Trgovina Brands4Friends je veb prodavnica koja je specijalizovana za prodaju sniženih brendiranih proizvoda. Imali su oko osam miliona registrovanih korisnika.

U 2018. Brands4Friends su ostvarili prodaju od 137 miliona evra, međutim, samo tri godine kasnije zabeležena je prodaja u iznosu od samo 63 miliona evra.

Nemački mediji navode kako su se nakon toga u poslovanju počele nizati crne brojke.

DOSTUPNO SVE MANJE MARKI

Upućeni kažu kako je nekoliko internih restrukturiranja dovelo do prelaska proizvođača na druge dobavljače. Zbog toga je kupcima bilo dostupno sve manje brendova.

Brands4Friends postoji od 2007. godine. Tri godine nakon osnivanja eBay je preuzeo start-up za 150 miliona evra.

Trgovinom upravlja Private Sales GmbH od 2019. godine.

Još jedan poznati nemački trgovački lanac morao je da podnese zahtev za stečaj od početka 2023. godine. Nemački mediji prenose da je "Reno Schuhcentrum GmbH" pred bankrotom i da je okružni sud u Hamelnu 28. marta 2023. naredio preliminarni stečajni postupak.

Reč je o drugom najvećem trgovačkom lancu obuće u Nemačkoj nakon Dajhmana.

Nekoliko trgovinskih lanaca je ranije takođe podnelo zahtev za bankrot poslednjih meseci uključujući dva velikana u industriji obuće - Gerca i Salamandera. Kompanije su za to okrivile posledice pandemije korone i opadanje raspoloženja potrošača.

(Kurir.rs/Fenix magazin/Foto:Ilustracija)