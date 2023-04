ČEŠKA ĆE OD SADA 2 POSTO BDP DAVATI ZA VOJSKU: Obećanje dali NATO paktu 1999. a usvojili tek 2023.

Poslanici donjeg doma češkog parlamenta usvojili su danas zakonsku obavezu da Češka ubuduće za odbranu izdvaja dva odsto BDP-a godišnje i više, obećanje koje je dala još 1999. godine prilikom ulaska u NATO, ali ga godinama nije ispunjavala.

"Dužni smo našim vojnicima modernizaciju armije. Korišćenje mirnodopskih dividendi je prestalo u februaru prošle godine ruskom invazijom na Ukrajinu", kazala je o predlogu da se prvi put ta obaveza unese u zakone češka ministarka odbrane Jana Černohova.

Predsednik Češke, nekadašnji šef Vojnog komiteta NATO, Petr Pavel kazao je tokom trodnevne posete Briselu iz koje se vraća danas da će u novom odbrambenom planu zapadnog vojnog saveza koji će biti usvojen na samitu u Viljnusu u junu biti jasno zacrtana obaveza da minimum izdvajanja bude dva odsto BDP-a.

"Zemlje članice NATO imaće posle samita veću odgovornost. Do sada je to što neke članice nisu ispunjavale neke ciljeve značilo samo to da ih odlažu. Sada, u ovom novom planu, to će značiti da država koja ne ispunjava ciljeve na koje se obavezala ugrožava bezbednost svih ostalih", kazao je novinarima u ;Briselu češki predsednik.

Izmene zakona o odbrani koje nakon Poslaničkog doma mora još da usvoji i Senat parlamenta i potpiše predsednik Pavel stupiće na snagu u julu za državni budžet za narednu godinu i Vojsci Češke trebalo bi da donesu naredne godine skoro milijardu evra više od 5,6 milijardi evra koliko je Češka planirala ;troškove za vojsku za 2024. godinu.

Protiv povećanja izdataka kategorično su bili češki radikalni nacionalisti, tvrdeći da je vreme da se Češka pobrine za svoje gradjane, a ne za Ukrajinu.

