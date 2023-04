VLADIMIR PUTIN SE SPREMA ZA NAPAD NA VELIKU BRITANIJU?! The Telegraph: Raspoređivanje špijunskih brodova je opasnost!

Britanski The Telegraph objavio je veliki tekst na temu da ruski predsednik Vladimir Putin planira invaziju na Veliku Britaniju. Zapravo priprema se, sprema se... Ne, nije ni vic, ali ni šala, ali jeste tvrdnja koju je napisao novinar Bob Seli.

Naime on u svom tekstu piše da su spekulacije postale realnost i da ruski špijunski brodovi mapiraju vetroelektrane i ključne kablove kod britanske obale.

"Za to može postojati samo jedan razlog – naučiti kako sabotirati kritičnu infrastrukturu Velike Britanije i Evrope u slučaju rata punog razmera sa Zapadom. Otrežnjujuća istina je da se naši potencijalni protivnici, Rusija na Zapadu i Kina na Istoku, pripremaju za širi sukob. To ne znači da će doći do sukoba – priprema ga čini manje verovatnim – ali moramo hitno prepoznati obim pretnje postojećem poretku. Naš svet postaje sve opasniji. A Britanija nije spremna, piše The Telegraph.

"Naš kolektivni odgovor tokom previše proteklih 15 godina bio je poricanje, podmazano i ohrabreno ruskim novcem i uticajem u SAD, Velikoj Britaniji i EU. Rat u Ukrajini nam je otvorio oči – upravo je ove nedelje sekretar kabineta Oliver Dovden dao „bez presedana“ upozorenje o sajber pretnjama našoj nacionalnoj infrastrukturi; a ministar odbrane Ben Volas je bio konstantno čvrst – ali postoji još mnogo toga što možemo da uradimo.

Neki od naših najbližih saveznika, kao što je Poljska, ponovo se naoružavaju na kopnu brzinom bez presedana. Ako se desi najgore, oni će biti spremni da brane evropsko tlo. Ali NATO alijansa je i dalje opasno izložena na moru.

Rusija ispituje evropske ranjivosti. Osim hrane, svakodnevni kritični zahtevi savremenog društva su energija i komunikacije. Podvodnih arterija moderne civilizacije je iznenađujuće malo. Na primer, samo tri gasovoda isporučuju 43 procenta našeg osnovnog snabdevanja gasom. Pet interkonektora isporučuje električnu energiju u i iz Velike Britanije i Evrope (i još jedan između Britanije i Irske). Ima više komunikacionih kablova, oko 70 ukupno, ali relativno mali broj operacija sabotaže u dubokom moru mogao bi zaustaviti naš svet bez ispaljenog metka. Bili smo uvereni da će vetroparkovi ojačati našu energetsku bezbednost, ali je malo njih razmišljalo o njihovoj vojnoj izloženosti.

Putin je dve decenije postavljao temelje za nekonvencionalno ratovanje. Sadašnje rusko vojno razmišljanje vidi sukob kao kombinovanje vojnih i nevojnih oruđa državne moći – „ujedinjavanje svega“ – u besprekornu celinu koja služi ciljevima Kremlja. To je oblik totalnog rata, koji koristi sve, od kulture preko sajbera do konvencionalnog sukoba. To odražava uverenje da su se, prema rečima šefa Oružanih snaga Rusije, „sama pravila rata“ promenila, piše ovaj britanski mediji.

"Već godinama je jasno da i ruske zvanične i ilegalne grupe deluju pod kontrolom Kremlja. Rusija već dugo koristi organizovani kriminal da obavlja svoj prljavi posao, a sa globalnim rastom Vagnerove plaćeničke grupe, „nezvanično oružje“ ruske države će se samo povećavati. Iza njih će biti ruska prekomorska špijunska agencija, SVR, njena interna agencija, FSB ili krvožedni, ali aljkavi GRU, odgovorni za trovanje Skripalja.

Bojim se da Putin procenjuje opcije za napad na Zapad, ako želi da eskalira, a da ne izazove vojni odgovor NATO-a. Kako bi Ujedinjeno Kraljevstvo ili NATO odgovorili na grupe u senci koje sprovode sajber napade širom Ujedinjenog Kraljevstva ili Evrope koji rezultiraju fizičkim oštećenjem ili uništavanjem skladišta goriva? Ili niz neobjašnjivih grešaka ili kvarova na podvodnim kablovima? Da li bi vojni odgovor bio izvodljiv, kao što je admiral Toni Radakin tvrdio prošle godine? Još uvek ne znamo ko je sabotirao gasovod Nord Steam 2. Možemo li zaista rizikovati rat zbog sumnje? Putin to zna.

Kao rezultat Telegrafove priče koja je objavila vesti o podvodnom mapiranju, postavio sam pisana poslanička pitanja da pitam o mogućnostima za zaštitu podvodnih kablova, kada će naša platforma za zaštitu podvodnih kablova biti u potpunosti operativna, i da li će i kada sekunda stupiti u službu. Istina je da je pomorska odbrana oblast u kojoj Britanija može prirodno da vodi, posebno radeći sa našim skandinavskim, severnomorskim i baltičkim saveznicima u Zajedničkim ekspedicionim snagama od deset nacija. Sve ove pomorske zemlje imaju sopstveni interes da spreče rusku okeansku sabotažu. Ali istorija Britanije je jedinstvena, a naše pomorsko iskustvo bez premca, posebno među našim severnoevropskim saveznicima. Ovaj vek će biti svedok borbe između dve verzije čovečanstva: otvorenih društava poput našeg naspram zatvorenih, autoritarnih društava koja koriste sve oblike državne moći da ugnjetavaju svoj narod i ugrožavaju druge. To je borba koju nismo želeli, ali koju ne možemo i ne smemo izgubiti.

Nismo uspeli da uočimo trend, u Rusiji, ali ni u Kini, jer su predugo naši lideri naivno pretpostavljali da vladari tih zemalja dele naše poglede i pretpostavke. Oni ne. Kao što smo videli kod Putina, rat nije samo zamisliv već i neophodan. Koristeći svoje špijunske brodove u Severnom i Baltičkom moru, on preti da taj sukob dodatno proširi. Ne možemo mu dozvoliti da to učini, piše ovaj mediji u velikom tekstu.

