"SUDAN JE ŽRTVA SUKOBA VELIKIH SILA OKO NAFTE" Sagovornici Kurir TV: Ako se moćnici ne dogovore, SVI ĆE BITI NA GUBITKU (VIDEO)

Ruski milijarderi su tokom prošle godine uvećali svoje bogatstvo za 152 milijarde dolara zahvaljujući, između ostalog, visokim cenama prirodnih sirovina, navodi izdanje časopisa Forbs za Rusiju.

Prema poslednjim službenim podacima, Rusija ima 110 milijardera, što je za 22 više nego godinu dana ranije, prenosi Rojters.

ŠTA SE DEŠAVA UKOLIKO SE BOGATSTVO MILIJARDERA POVEĆA, PA ČAK IAKO NJIHOV BROJ OSTANE ISTI? Povećanje bogatstva milijardera može da znači da se koncentracija bogatstva u rukama malog broja ljudi još više povećava. To može dovesti do veće društvene nejednakosti i potencijalno stvoriti probleme poput siromaštva i nejednakosti prilika. foto: Shutterstock, Profimedia Takođe, postoji veća mogućnost da se novac usmerava prema različitim društvenim i političkim ciljevima. Na primer, bogati pojedinci mogu finansirati kampanje političkih kandidata, donirati novac za dobrotvorne svrhe ili ulagati u različite projekte koji bi mogli pomoći društvu u celini.

Šta ovo govori i kakve zaključke dobijamo ukoliko se uđe u trag novcu, pričali su gosti jutarnjeg programa Dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Ivan Miletić, programski direktor Instituta za javnu diplomatiju.

Petrović je rekao da je u Rusiji moguće da pojedinac pozajmljuje pare državi, i da to zbog svojih detalja može dovesti do rasta bogatsva milijardera:

- Rusija stvarno ima ostatke velikih društvenih nejednakosti, stečenih još devedesetih godina. Međutim, unikatno za Rusiju je to što pojedinci, odnosno novopečeni milijarderi, mogu da pozajmljuju državi novac, ali će im se za garanciju, odnosno hipoteku, davati nacionalne kapitalne stvari. Kao što su rudnici. U drugim zemljama, recimo u Kini, ne postoji mogućnost da pojedinac ima rudnike. Pretpostavljam da su na taj način uvećali svoje bogatstvo - započeo je Petrović.

01:05 SVETSKE SILE SE MORAJU DOGOVORITI ILI SVI GUBE! Stručnjaci o povećanju bogatstva ruskih milijardera: Ovaj zakon su iskoristili!

S obzirom na to da je ruski ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov, u poseti Njujorku, gde se sastaje sa generalnim sekretarom UN, Antoniom Guterešom, Miletić se osvrnuo na to šta može da se očekuje od ovog sastanka:

- Rusija je sada predsedavajuća u Savetu bezbednosti UN. Drugo, postoji situacija u Sudanu. Sudan je vrlo kritična zemlja u regionu. Pre arapskog proleća, bio je referendum o nezavisnosti Južnog Sudana. Kada je taj referendum prošao i došlo do raspada države na dva dela, što ujedno znači i finansijku podelu, došlo je do domino efekta koji je doveo do arapskog proleća. Sudan je veliki proizvođač jeftine nafte, tako da trenutno imamo evakuaciju svih stranih državljana. To jasno najavljuje da će do eskalacije sukoba da dođe i da će sa scene da nestane veliki proizvođač nafte. Što pre UN dođu do rešenja to će biti manji problem. Mislim da je ovo situacija gde će sve sile morati da se dogovore, jer u suprotnom svi gube!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs