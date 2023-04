IMA SE, MOŽE SE: Ruski bogataši zaradili još 152 milijarde dolara, Andrej Meljničenko najbogatiji

Najbogatiji Rusi zaradili su još 152 milijarde dolara prošle godine, što se dogodilo zbog visokih cena prirodnih resursa, ali i oporavka od prvobitnih gubitaka nakon početka rata u Ukrajini, objavio je ruski Forbs, a prenosi Rojters.

Rusija ima 110 milijardera, što je za 22 više nego prošle godine, navodi magazin. Kako dodaju, njihovo ukupno bogatstvo je sa 353 milijarde skočilo na 505 milijardi dolara.

Odrekli se pasoša

Lista bi bila i veća, ali na njoj više nema petorice milijardera - osnivača „DST globala“ Jurija Milnera, osnivača „Revoluta“ Nikolaja Srotonskog, osnivača „Fridom fajnensa“ Timura Turlova i koosnivača „Džet brejnsa“ Sergeja Dmitrijeva i Valentina Kipjatkova - jer su se odrekli ruskog državljanstva.

- Na rezultate uticala su apokaliptična predviđanja o ruskoj ekonomiji - naveo je Forbs, podsećajući da je bogatstvo ruskih milijardera pre početka rata, u 2021, ipak bilo veće i iznosilo je 606 milijardi dolara.

Nakon što je ruski predsednik 24. februara 2022. naredio „specijalnu vojnu operaciju“ u Ukrajini, Zapad je Moskvi uveo sankcije, za koje je rečeno da su najstrože u novijoj istoriji. Putin je rekao da Zapad pokušava da uništi Rusiju, ali da su njihove sankcije neuspešne. Ruska ekonomija je, navodi Rojters, oslabila za 2,1 odsto zbog sankcija, ali uspevala je da proda mnogo toga na kineskom, indijskom i bliskoistočnom tržištu.

Cena nafte, koja je krvotok ruske ekonomije, navodi Rojters, skočila je sa 69 dolara po barelu u 2021. na 76,09 dolara po barelu u 2022. Osim toga, skočila je i cena đubriva. Andrej Meljničenko, inače srpski zet jer je oženjen bivšom „modelsicom“ Sandrom Meljničenko, najbogatiji je Rus na ovoj listi. Njegovo bogatstvo je duplirano u odnosu na prošlu godinu.

Na drugom mestu se nalazi Vladimir Potanin, predsednik proizvođača čelika „Nornikel GMKN.MM“, sa 23,7 milijardi dolara, dok je na trećem Vladimir Lisin, koji kontroliše „Nornikel GMK.MM“, sa 22,1 milijardom dolara. Prošle godine Lisin je bio na prvom mestu.

Sve veći problemi

- Sankcije koje su Rusiji uvele SAD, EU i druge zemlje koje se protive ratu u Ukrajini već su nanele štetu ruskoj ekonomiji, a nastaviće da je erodiraju. Rusija je deveta svetska ekonomija i glavni snabdevač energijom i drugim sirovim materijalom, pa je verovanje da će samo sankcije brzo srušiti Rusiju i naterati je da zaustavi rat pogrešno. Ruska ekonomija je u boljem stanju nego što se predviđalo na proleće 2022. Međutim, ona će patiti zbog lošeg rasta, sankcije će pojačati postojeće probleme poput slabe proizvodnje i nedostatka radnika. Mobilizacija je smanjila broj radnika, a emigracija je dostigla rekordan nivo sa čak 1,3 miliona ljudi koji su napustili zemlju u 2022. godini - napisala je u svojoj analizi Elina Ribakova iz Peterson instituta za međunarodnu ekonomiju (PIIE).

NEOBIČNA PRIČA JEVGENIJA PRIGOŽINA

Sin Dmitrija Peskova se borio u Vagner grupi?

Finansijer Vagner grupe Jevgenij Prigožin rekao je da se sin Dmitrija Peskova, portparola Kremlja, borio u njegovoj privatnoj armiji na frontu u Ukrajini.

- Od svih mojih poznanika, samo jedna osoba - Dmitrij Peskov, koga prati reputacija potpunog liberala, pitao me je za svog sina, koji je deo života proveo u Americi ili možda Engleskoj... Došao je i pitao me: „Zašto ga ne uzmeš kao običnog artiljerca?“ On je služio kao svi drugi. Kao običan artiljerac na „uraganu“, do kolena u blatu i go*nima. Malo ljudi zna za to - rekao je on, a prenose svetski mediji.

Kako navodi portal Meduza, Prigožin nije imenovao Peskovljevog sina, ali aludirao je na Nikolaja, koji je uzeo njegovo prezime iako mu je Dmitrij Peskov očuh, a živeo je u Britaniji 10 godina, gde je bio i u zatvoru. Portal podseća da je saradnik Alekseja Navaljnog Dmitrij Nizovcev u septembru prošle godine, kada je objavljena mobilizacija, nazvao Nikolaja Peskova i predstavio se kao regruter, a ovaj je na sve načine pokušao da izbegne poziv u vojsku pozivajući se na svog oca.