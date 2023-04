LENA (10) JE SILOVANA I UBIJENA U DOMU ZA UČENIKE! Za zločin osumnjičen vršnjak iz Doma koji zbog godina neće odgovarati za smrt

Tri nedelje nakon što je pronađeno telo devojčice Lene (10), koja je silovana i brutalno ubijena u domu za učenike u Bavarskoj, u Nemačkoj, a za čije ubistvo se sumnjiči 11-godišnji dečak Jonas, isplivali su novi detalji zločina.

On je i ranije je imapo nasilne ispade, međutim, izgleda da ti signali nisu shvaćeni ozbiljno.

Lenin momak koji je u učeničkom domu živeo poslednje tri i po godine, rekao je da posle ovog incidenta ne želi više da se vrati u tu ustanovu.

"Lenu su mnogi zadirkivali, čak i prilično često, samo zato što je bila malo deblja. Uvek sam mislio da je to stvarno zlo od ostalih. Zato je Lena mnogo plakala“, priča Lenin dečko.

Takođe se navodi da je Jonas maltretirao Lenu, dok je njen dečko već bio njegova žrtva pre ubistva:

„Domar je jednom čistio krov i padale su velike grudve blata. Jonas ih je uzeo i bacio na mene. Kada sam rekao da treba da prestane, inače ću reći vaspitačima, otrčao je do jednog žbunja i izvukao skrivenu bejzbol palicu. Onda me je udario u leđa, jako jako. To je tako jako bolelo danima”, priča ovaj dečak.

foto: Profimedia

Kada je u suzama obavestio učiteljicu, ona mu je rekla da su sami krivi jer se stalno svađaju.

"Joanis je u domu često gledao nasilne filmove, govorio nam je da gleda filmove o tome kako ubiti ljude, a da se ne vidi krv", priča Lenin dečko.

Ali kako je bejzbol palica završila u dečjem domu?

„Ponosno je rekao da ga je prošvercovao u torbi, pripadala je njegovom starijem bratu, doneo je od kuće za vikend. Nakon što me je udario, sakrio je negde drugde, ali ni vaspitači to nisu baš tražili. Bio je zao uvek.”

Na dan ubistva, samo nekoliko od uobičajenih 90 dece bilo je u domu Vunzidel zbog uskršnjih praznika. Preostala deca su stoga bila sva zajedno u jednoj grupi.

„Bio sam u 'Eli grupi', Lena je zapravo bila u 'Rainbov grupi', ali kao i svi ostali morala je da bude u 'Sunčajn grupi'. Ovo je grupa kojoj je i on pripadao. I ona je morala da ostane tamo.”

Lena je zapravo trebala da spava u sobi za hobi. Ali onog jutra kada se ubistvo dogodilo, ona je iznenada ležala u Jonasovoj sobi.

„Odjednom je došla policija, pa hitna pomoć, upravo smo doručkovali. Nismo smeli da izađemo, ali sam uspeo da se ušunjam u toalet. Tada sam video Jonasa kako beži. Ali policajci su ga uhvatili. Jako mi je žao Lene," Priča njen dečko.

Lena i njen drugar krenuli su u subotu 25. marta, oko 17 sati, u bioskop, ali su usput zastali u gradskom parku kako bi nahranili patke. Onda je Lena iznenada nestala.

foto: Profimedia

Beživotno telo devojčice ubrzo je pronađeno u javnoj garaži, svega 500 metara od kuće gde je živela. Bila je polugola i ležala je u lokvi krvi.

Šta se od tada dešavalo i dalje je obavijeno velom tajne, pošto nemačka policija zbog starosti osumnjičenog i žrtve nije saopštila detalje. Ipak, kako "Bild" saznaje, osumnjičeni dečak je živeo u Centru za zaštitu dece i omladine Svetog Josifa u Vunzidelu, kao i njegova braća i sestre.

Dečak se odao nakon što je žrtva pronađena prošlog utorka oko 8.45 časova.

"Osećao se izuzetno loše", rekla je osoba upoznata sa dešavanjima u katoličkom domu za decu i omladinu. "Jedva je reagovao."

Kada su upoređeni tragovi DNK sa tela devojčice sa dečakovim uzorkom pljuvačke došlo je do poklapanja.

Osumnjičeni dečak i njegva braća i sestre, kako navodi "Bild", imaju "tešku porodičnu istoriju".

Nakon poklapanja DNK, dečak je "preventivno" smešten u bezbednu ustanovu. Njegov 15-godišnji brat je izmešten izvan centra, a nadležni ne žele da otkriju šta je sa drugim bratom.

Jedanaestogodišnjak, koji je trenutno osumnjičen da je počinio krivično delo, ne suočava se sa krivičnim posledicama jer s obzirom na starost nije krivično odgovoran.

Kurir.rs