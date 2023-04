"VIDEO SAM IZ PRVE RUKE KOLIKO JE ČELIČNO PRIJATELJSTVO SRBIJE I KINE!" Spasić za Kurir TV: Od ovog trenutka Zapadu su trn u oku

Australija je juče predstavila izmenjenu vojnu strategiju, s ciljem da se suprotstavi , kako je navedeno, "jačanju vojnih kapaciteta Pekinga i suzbijanja njegovog uticaja" u azijskopacifičkom regionu.

"Kinesko naglašavanje suvereniteta u Južnom kineskom moru preti svetskom poretku u Indopacifiku, i negativno utiče na nacionalne interese Australije", navodi se u dokumentu.

O pretnji zvanoj Kina razgovarao je gost "Pulsa Srbije" Zoran Spasić, direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije.

Spasić je detaljnije definisao odnose između Kine i Australije:

- Jako je bitno da definišemo odnose između Kine i Australije. Naime, najveći trgovinski partner Australiji je upravo Kina. Svake godine dva do tri miliona kineskih turista poseti Australiju. Poslednjih godina su se ti odnosi zaoštrili. Australijska vlada je donela niz mera i ograničenja kako bi sprečila kineske investicije, a izgovor im je bio da te investicije utiču na nacionalnu bezbednost. Tako smo svedočili da je Kambera zabranila Huaveju da učestvuje u nadogradnji australijske 5G mreže.

Spasić se osvrnuo na problem ostalih sila sa Kinom.

- Argumenti sila, koje neće javno da kažu, jeste to da im ne odgovara da se Kina širi jer smatraju da će imati preveliku moć. Suprostavljanje Kini je krenulo onog trenutka kada je počela da proizvodi skupe proizvode koji su konkurentni. Zapad je ušao u problem sa Kinom jer je on prodavao određeni proizvod za 1.000 dolara, a Kina isto to prodaje za 600 dolara. Upravo su te stvari ugrožavajuće za drugu stranu. S druge strane, Evropa želi dobre odnose sa Kinom.

Potom je rekao da Srbija i Kina imaju čelično prijateljstvo.

- Video sam koliko je duboko prijateljstvo između Srbije i Kine. Kada me tamo pitaju odakle sam, ljudi se iznenade i postave se veoma prijateljski i otvoreno. Postoji nešto što predstavlja to naše čelično prijateljstvo. To imamo upravo zahvaljujući ličnim odnosima između našeg i njihovog predsednika. Za nas je važno da privučemo te kineske investicije, da ovde dođe visoka tehnologija.

