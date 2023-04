ALBANSKA MAFIJA PREOTELA TRŽIŠTE: Narko bos iz Južne Amerike otkrio šok detalje nemilosrdne borbe! REDŽEPIJA TRAŽE KAO EL ČAPA

Albanski gangsteri su nemilosrdno preuzeli kontrolu nad distribucijom kokaina iz Južne Amerike i preplavili britanske ulice rekordnim količinama droge!

Istraga Dejli mejla otkriva da se globalni pipci mafijaških vladara sa Balkana sada protežu od "narko države" Ekvadora do gradova Ujedinjenog Kraljevstva. Detalji zastrašujućeg razvoja događaja otkriveni su u novoj istrazi o tragu razaranja koji je ostavila nezasitna potražnja Britanije za kokainom što podstiče krvoproliće u inostranstvu.

Istraga Dejli Mejla i prateći dokumentarac otkriva stvarnu cenu epidemije kokaina u Velikoj Britaniji i u Ekvadoru – maloj osiromašenoj zemlji udaljenoj skoro 10.000 kilometara. Za tržište kokaina u Velikoj Britaniji navodi se da vredi neverovatne dve milijarde funti, ima navodno oko 976.000 konzumenata, a godišnji broj smrtnih slučajeva povezanih sa kokainom povećao se sedam puta za jednu deceniju i sada iznosi 840.

Dejli Mejl je došao do ovih informacija tako što je ekvadorski gangster prekršio mafijaški kodeks ćutanja da bi otkrio kako njegova mafija sarađuje sa albanskim bosovima na krijumčarenju tona kokaina u Veliku Britaniju i Evropu. Otkrio je i kako je izveo svoj prvi ubilački napad sa 14 godina. On je član mafije "Latin Kings" i dao je zastrašujući uvid u to kako albanske narko bande rade - od korupcije na visokim pozicijama do škola u kojima se deca od 12 godina uče da ubijaju.

Istraživanje Nacionalne agencije za kriminal je pokazalo da kriminalne grupe organizovane od Albanaca kontrolišu tržište kokaina u glavnim gradskim i prigradskim oblastima Velike Britanije sa izuzetkom Merzisajda gde lokalni gangsteri ostaju glavni. Sada su ti isti narko-baroni dobili gvozdenu kontrolu nad distribucijom kokaina iz Ekvadora gde su bili uključeni u krvavu bitku sa lokalnim kartelima za prevlast u unosnoj međunarodnoj trgovini kokainom.

U prvom delu istrage otkriveno je da albanski narko-bosovi sada kontrolišu snabdevanje kokainom u popularnom primorskom letovalištu Brajton i Hov na južnoj obali Britanije gde je prema anketi jedna od pet osoba konzumirala kokain. Prema izvorima, misteriozna figura iz podzemlja iz Albanije, poznata samo po jednom inicijalu, navodno je jedan od kriminalnih mozgova zaduženih za mrežu dilera droge koji snabdevaju kokainom ljude srednje klase i studente.

U novom izveštaju Kancelarije UN za drogu i kriminal navodi se da je uzgoj kokaina porastao za 35 odsto između 2020. i 2021. godine, a najveća tržišta su bila u Evropi i Severnoj Americi. Prošlog meseca vodeći ekvadorski kongresmen otkrio je kako je pretnja albanske mafije zarazila njegovu zemlju "nasiljem, podmićivanjem i lažnim kompanijama, kako bi izgradila ilegalni posao od milion dolara koji se sastoji u kupovini kokaina po nižoj ceni u Latinskoj Americi i plasiranju na tržište u Evropi'.

Fernando Viljavisencio, predsednik nadzornog odbora Kongresa, rekao je da oko 4.000 Albanaca živi u Ekvadoru.

- Trgovina drogom i korupcija i drugi oblici organizovanog kriminala kontaminirali su veliki deo krvnog sistema ekvadorske države, političke klase i njenih partija, njene institucije pravde, finansijskog sistema... Čak su prodrli u same snage reda odgovorne za borbu protiv organizovanog kriminala. Do prodora i ekspanzije i rasta organizovanog kriminala moglo je doći samo zahvaljujući dosluhu i saučesništvu političke moći. Danas su krhki institucionalni okvir i njegova prezrena demokratija u ozbiljnom riziku - navodi Viljavisencio.

Kokain koji se krijumčari iz Ekvadora u Veliku Britaniju obično se krije na kontejnerskim brodovima i ulazi preko luka Roterdama ili Antverpena gde je takođe zabeležen ogroman porast kriminala povezanih sa drogom.

U dokumentarcu se navodi da su delovi Ekvadora pretvoreni u svojevrsni "Divlji Zapad" dok se albanski narko-baroni i južnoamerički karteli bore jedni protiv drugih. Uz ekskluzivne informativne brifinge šefova policije, zvaničnika ministarstva unutrašnjih poslova, šefova carine i visokih vojnih ličnosti i pristupu bez presedana poverljivim obaveštajnim izveštajima, istraga daje zastrašujuću unutrašnju priču o tome kako se kokain krijumčari iz Južne Amerike u UK.

Tokom skoro mesec dana u Ekvadoru, novinari Dejlio mejla su bili pozvani na operacije protiv narkotika i bili su svedoci hapšenja dvojice ribara koji su pokušavali da prokrijumčare kokain vredan 20 miliona dolara sa obala Ekvadora.

U drugom delu istrage ekvadorski gangster krši mafijaški kodeks ćutanja da bi otkrio kako njegova mafija sarađuje sa albanskim narkomanima na krijumčarenju tona kokaina u Veliku Britaniju i Evropu. U neobičnom susretu otkriva kako je izveo svoj prvi ubilački napad sa 14 godina.

Takođe, Dejli Mejl prenosi dosad neobjavljenu priču o jednom od najozloglašenijih albanskih narko mafijaša koji je pušten prevremeno iz zatvora u Ekvadoru. To je Dritan Redžepi ima nadimak "kralj bežanja" jer je pobegao iz zatvora u Belgiji i Albaniji i "kralj kokaina" zbog njegovog "uspeha" da kokain uđe u Evropu. Kažu da je bežao više puta iz zatvora nego ozloglašeni bivši vođa meksičkog kartela El Čapo. Sad ga traže u Italiji i Belgiji. Čini se da je sada spreman da iskoristi pravnu rupu kako bi izbegao izručenje Evropi gde je tražen zbog niza zločina koji se odnose na bande uključujući i ubistva.

Redžepi, koji se našao na listi najtraženijih kriminalaca, tipičan je za mnoge albanske narkobosove sa sedištem u Ekvadoru koji uz pomoć tradicionalnih posrednika direktno pregovara sa proizvođačima kokaina u Južnoj Americi i upravlja čitavim lancem snabdevanja drogom iz Južne Amerike u Evropu.

Visoki izvori britanskih organa za sprovođenje zakona veruju da trgovci ljudima koji dovode albanske migrante preko Lamanša sarađuju sa sunarodnicima narko-bosovima kako bi obezbedili vojnike za snabdevanje kokainom na ulicama Ujedinjenog Kraljevstva.

