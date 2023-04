LAVROV U SEDIŠTU UN: NATO je hteo da uništi, ali je ujedinio Rusiju

NATO je hteo da uništi Rusiju, ali je na kraju ujedinio, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na konferenciji za štampu u sedištu UN.

- Nepristrasni posmatrači, politikolozi, kako u Ruskoj Federaciji, tako i u inostranstvu, ocenjuju da je NATO hteo da uništi Rusku Federaciju, ali je na kraju ujedinio - rekao je on.

Ruski ministar spoljnih poslova je dodao da su ovi ciljevi još jednom potvrđeni tokom njegovog govora u Savetu bezbednosti UN.

- To je tako lepa stilska figura – ​​da je Rusija htela da spreči širenje NATO-a. Prvo, nismo toliko želeli, verovali da je potrebno to sprečiti i da nam je to više puta obećano. Lagali su, sada to svi znaju, kako što su kasnije lagali o Minskim sporazumima i o mnogim drugim stvarima - rekao je Lavrov.

Lavrov je skrenuo pažnju na to da su zapadni lideri počeli da govore o Trećem svetskom ratu, kada je Ruska Federacija „generalno ćutala“. On se nada da će Zapad pokazati odgovornost i da neće govoriti o mogućnosti otpočinjanja Trećeg svetskog rata ako Rusija pobedi u Ukrajini.

Govoreći o najavljenoj kontraofanzivi Kijeva, ministar je nazvao šizofrenom izjave Zapada da će pregovori Ruske Federacije i Ukrajine početi nakon tog događaja.

- Pojavila se smešna teorija: hajde da mi (zapadne zemlje) osiguramo uspešnu kontraofanzivu u Ukrajini, a zatim zatražimo od Ukrajine, Zelenskog da počne pregovore. To je neka šizofrena logika. Mi želimo da sa teritorije Ukrajine ne dolazi pretnja našoj bezbednosti koje su se tamo gomilale dugo, dugo godina, posle nakon državnog udara u februaru 2014. godine - rekao je Lavrov.

Jedan od ciljeva Rusije je da spreči da predstavnici ruske kulture budu diskriminisani i istrebljeni u Ukrajini, istakao je on.