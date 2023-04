"RUSIJA BI MOGLA DA UPOTREBI ORUŽJE NA GRANICI ZABRANJENOG" Ako osiromašeni uranijum stigne u Ukrajinu, prešla bi se CRVENA LINIJA

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov upozorio je da Velika Britanija treba da bude svesna odgovornosti zbog snabdevanja ukrajinskih snaga projektilima sa osiromašenim uranijumom, podsetivši na bombardovanje Jugoslavije 1999. godine.

Kakav bi odgovor Moskve mogao biti na britansku isporuku municije sa osiromašenim uranijumom Ukrajini i da li je moguća i ruska nuklearna odmazda?

Novinar i nekadašnji dopisnik dnevnog lista "Politika" iz Moskve Slobodan Samardžija i advokat Milan Đukić razgovarali su u ovom kontekstu u jutarnjem programu.

Ovde se govori o municiji koja neće izazvati nuklearnu katastrofu, ali druge, izvesne hoće, započinje Đukić.

- To veoma uznemiruje. Ta municija je korištena na jugu Srbije i uglavnom na teritoriji Kosova i Metohije - kaže Đukić.

Da li bi zvanična Moskva upotrebu ovakve municije mogla shvatiti kao prelazak duple crvene linije, upitala je voditeljka Samardžiju.

- Rusija će se prilagoditi činjenici da se upotrebljava određena vrsta municije koja ne bi trebalo da se koristi. Sigurno će to da izazove nesuglasice. Ne znam šta bi tu moglo da bude tako dramatično da bi dovelo do oružanog sukoba, ali je činjenica da će na ratištu da bude drugačije, a to znači da će Rusija da počne da koristi oružje koje je na samoj granici zabranjenog, što će dovesti do eskalacije rata - smatra Samardžija, koji ne vidi razlog za britansko "učestvovanje" na tim prostorima Ukrajine, i uništavanje zemljišta na kom će živeti upravo Ukrajinci.

- Duboko verujem da će veliki broj njih tu da se vrate, a na šta će taj narod da se vrati, to niko ne vodi računa, posebno ne Britanci - dodao je Samardžija.

Đukić daje neke pozitivne uvide u širem kontekstu vojnog sukoba na teritoriji Ukrajine..

- Možda sam previše optimista, ali mislim da će u aprilu 2024. godine nastupiti primirje, mir ne. Kineski predlog je neprihvatljiv Rusiji, jer ne priznaje ono što je Rusija osvojila i anektirala, a sa druge strane govore o tome da se međunarodna slika menja. Posle sporazuma jasno je da je Rusija mlađi brat Kine, jer su je isključili iz ovog prostora i okrenuli Aziji i samim tim je zavisna od tog dela sveta - rekao je Đukić.

Izvukao je dve strane konačne podele svetskih snaga.

- Imamo jednu silu koja je integrisala EU i to je SAD, a sa druge strane Narodnu Republiku Kinu - dodao je.

Samardžija je dao svoje mišljenje nadovezavši se na sagovornika.

- Stvar je prelomeljna u onom trenutku kada su uvedene sankcije Rusiji. Zapadne zemlje koje su se toliko angažovale u ratu u Ukrajini, dovele su sebe u poziciju da im Rusija više ništa ne veruje. Rusija ne planira da postane pandan Americi, neka Kina bude najjača zemlja, oni ne teže da budu prvi, ali teže ka tome da taj prostor bude njihov i da tu funkcionišu normalno, a pitanje je kako će se Evropa tu snaći? - kaže Samaržija.

