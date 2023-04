"UKRAJINI JE STIGLO MOĆNO SREDSTVO ZA ODBRANU OD NEPRIJATELJJA" Šormaz: Na JEDNOG ukrajinskog, padaće PET ruskih vojnika

NATO odgovorno tvrdi da je Kijevu dato dovoljno vojne opreme da oslobodi okupiranu teritoriju iako vojnici ukazuju na to da im ponestaje municije Registrovani su novi napadi Rusije na Ukrajinu. Pogođena je višespratnica u Nikolajevu u kom je jedna osoba poginula dok je više od 20 civila ranjeno, među Kojima I jedno dete.

foto: Youtube Printscreen/Reuters

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski objavio je snimak napada na Nikolajev, navodeći da su četiri, visokoprecizne rakete lansirane iz Crnog mora bile usmerene na privatne kuće i višespratnicu. Napad, koji Rusija još nije komentarisala, Zelenski ja nazvao zločinom protiv čovečnosti.

foto: Printscreen Twiter

Navodno, u nedelju je iz Ukrajine lansiran dron UJ-22, napunjen sa 17 kilograma eksploziva, sa ciljem da dođe do novoizgrađenog industrijskog imanja u blizini Moskve koji je Putin trebalo da poseti. Ako se ovi navodi ispostave kao tačni, da li će to uticati na tok ratovanja, kakve će biti posledice?

Dragan Šormaz, predsednik Evroatlantskog saveta Srbije i Luka Kastratović, general-major u penziji i predsednik IO Kluba generala i admirala Srbije razgovarali su o ovim dešavanjima.

foto: Kurir tv

Šormaz sumnja da je izvršen napad na predsednika Rusije Vladimira Putina.

- Kako mediji napreduju vesti se šire, sve se plaća, sve se prodaje, sve se kupuje. Traže nove vesti za informisanje - kaže Šormaz.

Kastratović se složio sa sagovornikom, ali se nadovezao na mogućnost atentata dronom.

foto: Kurir tv

- Malo je verovatno da toliko opterećen dron može da dođe do Moskve. MIslim da je ovo psihološka vest, radi dobijanja morala. I jedna i druga strana podižu narodu moral. Ukrajina ima jake oružane snage i mislim da će biti još pokušaja diverzija, atetentata na poznate ličnosti... Preispituju svaki detalj - smatra Kastratović.

Svaka javna ličnost je meta, smatraju sagovornici jutarnjeg programa Kurir televitije.

- Ko izabere da se bavi javnim poslom, on je meta - kaže Šormaz, a Kastratović je dao uvide u situaciju na ratištu, konkretno u Bahmutu.

- Više puta sam pomenuo situaciju iz Donbasa u Drugom svetskom ratu. To područje je određeno da u njemu može da se živi mesecima u uslovima nuklearnog rata. To su podzemni gradovi i najverovatnije je da je suština u tim utvrđenjima. Rusi to mogu da unište, a zašto ne unište? Rusi pribegavaju iscrpljivanju, a verovatno je cilj da pređu desnu stranu Dnjepra i da dođu do Odese. Videli smo da Rusija ne odustaje od svojih planova, u ovoj situaciji najviše se slažem sa izraelskom analizom rata. Ono što je tragično je da nastavljaju da uništavaju infrastrukturu, Amerikance nije briga koliko će poginuti ljudi na jednoj, ili drugoj strani - kaže Kastratović, upitavši se:

- A zašto je to tako? I Amerikanci idu da se što više iscrpljuju snage, jer vlasnicima novca i eliti ide u prilog da se duže ratuje, da se oružje proizvodi i prodaje, kao što je farmaceutskoj industriji cilj da se što više lekova prodaje. Kao što je i "Kosovo" okupirano radi rude. A krajnji cilj je Sibir. Amerikanci žele da prošire rat, da se što više zemalja uključi u sukob - rekao je.

06:33 RUSIJA

Šormaz smatra da sagovornik ponavlja već poznatu priču - uz opasku "trla baba lan".

- Trla baba lan, nema ništa novo od te priče. Kosovo nije izgubljeno, šta hoćete da kažete da je Kosovo okupirano? Ono što je bitno je činjenica da su isporučena oklopna sredstva Ukrajini. Bahmut je nešto normalno? Bahmut nije normalno stanje, opsada Bahmuta traje tri puta duže nego što je bila opsada Staljingrada. Onaj koji se brani uvek je u boljoj poziciji od onog koji napada. Na jednog ukrajinskog vojnika pogine pet ruskih vojnika i svako ko se razume to zna - kaže Šormaz i ističe:

- Šta misllite zašto kineski predsednik razgovora sa Zelenskim? Zapamtite ove reči: Prvi dan posle rata Ukrajina će biti članica NATO. Posle toga će ubrzanim postupkom Ukrajina i Moldavija postati članice EU. Biće sproveden Maršalov plan. Završetak rata će biti u onom trenutku kada Ukrajina počne da koristi sva sredstva koja je dobila, a Rusija nema tehnologiju da proizvede ovo oružje. Čekamo tu ofanzivu - zaključuje Šormaz.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.