MOST KOJI PLUTA NA RECI! Poznat kao vodeni put, jer imate osećaj da hodate površinom vode, a ZBOG TALASA, ovo je zabranjeno

Smešten je u okrugu Ksuanen u jugozapadnoj provinciji Hubej u Kini, plutajući most Šiziguan je jedan od najspektakularnijih mostova na svetu, odnosno najveći je plutajući most i čak je uvršten u Ginisovu knjigu rekorda.

Ovaj jedinstveni pontonski most nalazi se u slikovitom području Šiziguana okružen bujnim zelenim šumama i poznat je i kao vodeni put Šiziguan jer hodanje ili vožnja po mostu ljudima daje neverovatan osećaj kretanja po površini vode.

Poznat kao Dugački most snova, most se proteže preko reke Ćingđang. Dugačak je 500 metara i širok 4,5 metara, a izgrađen je iznad vijugave tirkizne reke koja doseže dubinu od 60 metara. Most, naravno, ima ograničenje brzine kako ne bi napravio veliki talas, a za javnost je otvoren 1. maja 2016. godine.

