MAKRONOVA POLITIČKA KLACKALICA: Gujaničić: On napravi hrabar korak unapred, pa onda dva unazad, a tim IZJAVAMA UZDRMAO JE ZAPAD

Najmanje 108 policajaca povređeno je širom Francuske u sukobima sa demonstrantima besnim zbog promena penzionog zakona, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske.

Dušan Gujaničić, istraživač - saradnik sa Instituta za političke studije govorio je o ovim dešavanjima u jutarnjem programu Redakcija.

Gujaničiću je teško da poveruje da predsednik Francuske Emanuel Makron posle toliko uloženog političkog truda može da napravi korak unazad.

- Makron je naišo na dvotrećinsko protivljenje građana, a ono što može da uradi je da promeni prvog ministra i premijera. Da malo osveži strukturu. On je već jednom promenio premijera, ali ta pozicija je jedna od najnezahvalnijih u Francuskoj - kaže Gujaničić.

Koliko sve ovo utiče na Makronovu popularnost, zanima voditeljku.

- Prema svima anketama njegova je popularnost u padu, a njegov prvi sledeći test su izbori. Oni nisu naročito popularni u smislu odziva glasača. Pratimo situaciju u hodu, a nama se čini da je ovo veliko pomeranje, a zapravo je deo jednog dužeg procesa. Ovim izjavama posle posete Pekingu, uzdrmao je svet, u smislu umerenijeg pristupa Kini i Rusiji. Ono što je kod njega problem lični i politički, je da on napravi hrabar korak unapred i onda napravi dva koraka unazad, a posle reterira. Sećate se kada je rekao da je NATO u stanju moždane smrti, ili kada je rekao da treba uvažiti i interese Rusije da ne bude ponižena nakon ovog sukoba. On verovatno zbog pritiska saveza, on onda reterira i ta priča ostane da lebdi u vazduhu. Tako treba uvažiti njegove izjave, ali ne pridavati im puno značaja - dodao je.

On smatra da uloga Francuske treba bit iglas razuma.

- NIsam siguran da će sa Makronom to biti moguće. Jedna zapadna država koja još uvek ima autoritet bi mogla da bude svojevrsni glas razuma ka ostatku sveta - rekao je Gujaničić.

