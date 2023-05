"ERDOGAN NE PLANIRA DA BUDE U NATO STADU ZAUVEK" Sagovornici Kurir TV o ishodu glasanja u Turskoj: Premašili su sva očekivanja!

Građani Turske glasali su juče na predsedničkim i parlamentarnim izborima, koji se smatraju jednim od najznačajnijih za sto godina moderne istorije te zemlje.

foto: EPA/Necati Savas

Rezultati, na osnovu 98,74 odsto prebrojanih glasova, pokazuju da je aktuelni šef države Redžep Tajip Erdogan dobio 49,35 odsto glasova. Glavni opozicioni kandidat Kemal Kiličdaroglu osvojio je 45 procenta, prenosi Hurijet.

Vojislav Lalić, nekadašnji dopisnik Tanjuga iz Turske i Srboljub Peović, iz Instituta za evropske studije i Jusuf Emin, novinar koji nam se javlja iz Turske.

foto: Kurir tv

Emin je podelio utiske direktno iz Turske, putem vajber poziva. Potvrdio je da je Erdogan dobio 49. 30 glasova.

- Do pet ujutru smo pratili glasanje. Izlaznost je bila 60,5 odsto. Analitičari su očekivali 90 odsto. Oni koji nisu izašli na izbore, su mladi ljudi koji ne veruju ni u jednog kandidata. Konkretni rezultat, koji očekujemo je 49, 9 odsto glasova za Erdogana, a za Kemala Kiličdaroglu 45 odsto glasova. Nisu dodali glasove iz inostranstva, a to je oko milion glasova i opet neće biti velika promena - rekao je Emin.

Razgovor su nastavili sagovornici u studiju. Lalić nije očekivao ove rezultate.

- Očekivan je obrnut rezultat. Sve ankete su očekivale obratno. Međutim desilo se ovo što se desio. Erdogan je upseo da neutrališe posledice zemljotresa, a mnogi su verovali da će platiti tešku cenu, iako je priznao da je bilo grešaka, i pre toga, zahvaljujuči korupciji i nepoštovanju pri izgradnji zgrada. On je obećao, kao veliki lider i populista, da će svima koji su izgubili stanove i kuće o svom trošku izgraditi nove - rekao je i dao još jedan primer Erdoganovog angažovanja:

foto: Kurir tv

- On ima liderski nastup. Kampanja za izbore se pogodila sa Ramazanom i postom, on je sve vreme provodio sa tim nesrećnicima koji su izgubili kuće i obedovao je po šatorima sa svim nesrećnicima koji su posle posta jeli taj prvi obrok. Prve analize od 40 -80 odsto ljudi u tim krajevima, glasali su za njega. On igra na kartu velike Turske. Sada je Turska zemlja, koju moraju da slušaju i u Moskvi i u Vašingtonu. Prvi gasovod pustio je on iz Crnog mora, a da bi dobio glasove rekao je da je potrošnja goriva, prve godine džabe. Ipak je uspeo da inflaciju smanji na 40 odsto, uz obećanje da će se taj trend smanjiti, povećavši minimalne plate - kaže Lalić.

02:35 U TURSKOJ SU PREMAŠILI SVA PREDVIĐANJA ZA IZBORE 2023. GODINE

Srboljub Peović se priključio, komentarišući labilnost anketa, koje ne mogu uvek da pokažu i predvide tačna dešavanja.

- Kiličdarogllu se postavio kao neko ko je anti Erdogan. Neko ko nema naviku da igra i harizmu da bude sa glasačima. Njegov politički program obećavao je da će se vratiti neka vrsta proširenih parlamentarnih ovlašćenja, biće nekih ograda. Jako bitno pitanje je pitanje migracija u Turskoj. On je obećavao da će vraćati izbeglice u Siriju i zaokret ka Zapadu - rekao je Peović.

foto: Kurir tv

Lalić postavlja ključno pitanje, dok Peović ističe Tursku kao državu koja članstvom u NATO i Šangajskom savezu, ima planove da se osamostali.

02:59 ERDOGAN NE PLANIRA DA BUDE U NATO STADU ZAUVEK Sagovornici Kurir TV o ishodu glasanja u Turskoj: Premašili su sva očekivanja!

- Gde će oni naći glasove koji im nedostaju? Ovaj treći kandidat Sinan Ogan, on je radikalni nacionalista i osnovao je neku svoju partiju. Sve procene su promašene. Njemu su davali 2-3 odsto, on je izašao sa 5 odsto glasova! Podsetio bih na činjenicu da je on disisdent iz nacionalističke partije, koji je najbliži koalicionoj partiji Erdogana, a bitka će se odvijati i među neodlučnim glasačima, a njih je 12 odsto - kaže Lalić, a Peović dopunjuje:

- Imajući sve u vidu - Turska je mnogo bitna, a Erdogan voli da vodi nezavisnu politiku. Turska je članica NATO i jedna od njenih najvećih pripadnica, ali istovremeno je partner Šangajskog saveza. Ona ne namerava da bude u tom NATO stadu zauvek i uvek će biti značajna - dodao je Peović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud