"OVO JE RAZLOG MAĐARSKE BLOKADE VOJNE POMOĆI UKRAJINI!" Stručnjaci otkrili: Orban ima svoj glavni interes KOJI SE NEĆE PROMENITI

Mađarski premijer Viktor Orban izazvao je kontroverzu blokirajući isporuku osme tranše pomoći Ukrajini iz Evropskog fonda za mir u vrednosti od 500 miliona evra. Prema informacijama italijanske agencije Ansa, Budimpešta je zahtevala garancije da će fond zadržati svoj "globalni" horizont i da se sredstva neće koristiti isključivo za naoružavanje Kijeva.

Evropski fond za mir (EPF) osnovan je u martu 2021. godine sa ciljem sprečavanja sukoba i jačanja međunarodne bezbednosti, a za period od 2021. do 2027. izdvojeno je oko 5,7 milijardi evra. Većina sredstava iz fonda već je namenjena državama članicama EU kao deo vojne pomoći Ukrajini.

Ovu temu su u emisiji "Usijanje" komentarisali Ivan Miletić, stručnjak za bezbednost, i Milutin Ilić, predsednik češke NVO "Geopolitikon".

Ilić je izneo svoje mišljenje da je glavni interes Mađarske u ovoj situaciji povezan s gasom.

- Mislim da je to sve zbog gasa. Mađarska baš zavisi od ruskog gasa i mislim da je to njegov glavni interes. Bez obzira na sve, Mađarska je stavljena na zadnju listu neprijateljskih zemalja od strane Ruske Federacije. Stavljena je jer je njena vojska deo NATO alijanse i ona lojalno ispunjava sve obaveze prema NATO alijansi. Mađarska to lojalno ispunjava, ali moramo shvatiti da je Orban poseban političar koji želi da zaštiti interese. Meni je to donekle i simpatično. On želi da zaštiti interese Mađarskog naroda, ali želi da ostane u EU - rekao je Ilić.

Miletić se osvrnuo na ulogu članstva u EU i naglasio da članice imaju pravo da iznesu svoju unutrašnju politiku i interese putem tog foruma. Smatra da je pogrešno misliti da zemlje gube svoju politiku i interese pristupanjem EU.

- Zašto treba biti član Evropske politike? Kada si član EU svaka zemlja može da izgura svoju unutrašnju politiku putem tog foruma. Vrlo su pogrešna razmišlja da se ulaskom u EU zemlje odriču integriteta i svoje politike i državnih interesa. EU treba da se gleda kao neka vrta konfederacije gde zemlje mogu da se izbore za svoje unutrašnje ciljeve. Ništa drugačija nije ni pozicija Poljske. Samo je razlika u odnosu prema ukrajinskoj krizi između Poljske i Mađarske. Ali realno gledano Poljska takođe unutar EU demonstrira svoju različitu politiku po pitanju pravosuđa, unutrašnje politike i odnosa u samom društvu - istakao je Miletić.

