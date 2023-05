"ĐULIJANI JE OD SVECA NJUJORKA POSTAO NAJOMRAŽENIJI AMERIKANAC" Jelača o se*sualnom skandalu koji potresa Ameriku (VIDEO)

Bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani optužen je zbog navodnog seksualnog napada.

Bivša saradnica tužila ga je za seksualno napastvovanje. Navodno, bivši gradonačelnik Njujorka i bivši lični advokat Donalda Trampa zaposlio ju je da bi ispunila njegovu želju za seksualnim odnosima.

Noel Danfi je u civilnoj tužbi podnetoj sudu na Menhetnu u Njujorku navela da je Đulijani počeo da je zlostavlja skoro čim ju je zaposlio u januaru 2021. godine.

A koje su najnovije informacije u vezi sa tim slučajem, za Kurir televiziju rekao je Dejan Jelača, glumac iz Njujorka.

- Đulijani je bio gradonačelnik kada sam ja došao u Njujork. Video sam šta i kako je radio za grad. Ljudi su tada govorili da je značajno poboljšao socijalni život i da je neke stvari stavio na svoje mesto, ali i da je kriminal bio na najnižem procentu. Pogotovo davne 2001. godine kada je bio strašan napad na Njujork i Ameriku. Svojim dejstovanjem u toj situaciji je iste godine bio proglašen za ličnost godine u magazinu "Times". Brzo je zbrinuo povređene i vratio Njujork u kolosek - započeo je Jelača, pa nastavio:

- Njegov sunovrat se dešava 2020. godine kada je zajedno sa njegovim prijateljem Trampom optuživao birački sistem da su pokrali izbore. Što se tiče ovog novonastalog procesa zaista strašno. Američki mediji se bave celom pričom jer je i te kako blizak prijatelj Trampa i jer je bio njegov lični advokat.

Potom je rekao da je Đulijani podržavao bombardovanje Srbije:

- Zajedno su sarađivali poslednjih 30 godina. Ono što je zajedničko za njih dvojicu je upravo ta vladavina devedesetih. Dakle, Đulijani je osam godina bio na vlasti, a u to vreme je takođe i Beograd bombardovan, a on je to sa dušom podržavao. To ne može da mu se zaboravi niti oprosti. Što se tiče ovih optužbi, one su toliko jake da zdrav razum teško to može da razume. Od njegovog ponašanja, reči, dela... Sve ima slikovito opisano u optužnici, detaljno je napisano kako je sve to izgledalo.

