"ČEKAJU POSLEDNJI MOMENAT DA UĐU U RAT" Stanišić otkrio NOVOG DŽINA svetske ekonomije: Skriveno plasiraju kapital, dok EU bledi!

Nakon velike krize 2008. kineski program podsticaja pomogao je Zapadu da se oporavi. Ovoga puta je, međutim, oporavak Kine nakon kovida nestabilan.

Snažan oporavak Kine pomogao bi da se ublaži očekivano usporavanje u drugim delovima sveta, podstaknuto pooštrenim monetarnim politikama centralnih banaka.

Prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta "Singidunum" i prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strateški menadžment komentarisali su kinesku ekonomiju i njenu poziciju u svetu.

Situacija nije loša kao što neki predviđaju, Stanišić savetuje da sagledamo širu sliku.

- Kina povlači svoju ulaganja u hartije od vrednosti i vrši direktne investicije u Africi i priprema višegodišnju novu fazu rasta, višegodišnju zdravu fazu rasta. Ona pojačava proizvodnju oružja, a deo preusmerava u povećanje nezavisnosti u feri hrane, za slučaj da dođe još veća kriza, naročito kriza oko Tajvana. Njoj ne odgovara sukob Rusije i Ukrajine, ona bi želela da se to što pre reši da bi se usredsredila na rešavanje svojih problema. Oni su mudri ljudi! Ne pričaju puno a rade mnogo! Njihova ekonomija je najveća u sferi usluga, a svega 20 odsto su u sferi proizvoda. Te realcije su neodržive u narednom periodu, i zato se izazivaju ratna područja, da bi se sklonila pažnja sa toga. Ovde učestvuje više igrača, sada mnogo njih igra svetsku igru. Rusija, Kina, Indija svi igraju igru i pojaviće se još jedna država, znamo i koja da se napravi partnerstvo - smatra Stanišić.

Rabrenović pojašnjava kako je Kina došla do tako vrtloglavog ekonomskog rasta.

- Period brzog rasta kineske privrede bio je uslovljen jeftinim sirovinama i jeftinom radnom snagom, a pad troškova po jedinici određenih poroizvoda dovodi do tih serija rasta, u svakom slučaju, uvek možemo da se zapitamo kako se Kina tako brzo razvila. Postoje dve škole mišljenja, a Kina je ostvarila jedan visok nivo kupovne moći i po nekim aspektima prevazilazi čak i SAD! Dolazi do geopolitičkih pregrupisavanja, a ona se odlično snašla i u vreme Kovida. Njihova privreda se zahuktava, a ako možemo da govorimo o usporavanju kineskog rasta, treba napomenuti da su zbog zatvaranja, tokom Kovida, bili smanjeni i prihodi. Druge privrede su nestabilne, i onda je ovom koji izvozi teže da prodre na to tržište - kaže Rabrenović.

Sa političke tačke, Stanišić je prokomentarisao kineskog najvećeg neprijatelja.

- Kada vam država kao što je SAD kaže da ste vi njen najveći strateški neprijatelj, direktno, onda morate da se pripremite da pokažete da imate čime odgovoriti. Kinezi su racionalni ljudi i okrenuti ka proizvodnji. Oni će u rat ući kada moraju. Neće planirati rat. Čekaće poslednji momenat da u uđu u rat! - rekao je Stanišić.

Dao je uvid u svetsku "takmičarsku" listu ekonomija.

- Evropa bledi i sav kapital seli se ka Americi, Zapadna Evropa biće bleda senka ovoga sada. Kina će ići gore, Indija je sad četvrta ekonomija, posle Amerike, Kine i Japana, prešla je Nemačku, ona je sledeći džin koji izrasta! Oko 80 odsto prometa u Indoneziji je pod kontrolom Kineza. Oni imaju veštinu da skriveno plasiraju kapital, da drugi rade u drugim zemljama sa njihovim kapitalom i to je izuzetno mudra strategija i sav novac koji su povukli će pretvoriti u zlato i u nove kompanije - kaže Stanišić.

05:20 KINA NEĆE MOĆI DA ZAUSTAVI GLOBALNU RECESIJU

Ne prođe ni godinu dana, Kina kupi neku luku u Evropi.

- Kina ima 5,6 luka u Evropi gde sada slobodno istovaruje svoju robu i prilazi evropskom tržištu bez problema! Severni put se otvara. Rusi i Kinezi rade na tome. Triput će biti brži transport brodovima severnom rutom za EU nego kako se išlo do sada Indijskim okeanom... Kina je jaka resursno i ekonomski i biće spas za zemlje Briksa - smatra Stanišić.

