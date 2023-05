BESNI RAT! Ukrajinci obaraju "kinžale", Rusi iz osvete napali "patriot"! Radić: Šta se zbilo, to je sad vredan obaveštajni podatak

Radić: Teško je tvrditi šta se zapravo dogodilo, to je sada visokovredna obaveštajna informacija

Poslednjih nekoliko dana na ratištu u Ukrajini došlo je do eskalacije pre svega borbi u vazduhu!

Ukrajinska PVO je počela da obara ruske hipersonične projektile „kinžal“ pre svega zahvaljujući aktiviranju američkog „pejtriota“, koji su razmešteni za odbranu Kijeva.

U znak osvete Rusija je intenzivirala raketne napade pokušavajući da neutrališe ovaj sistem, čija je cena veća od milijardu dolara.

Paklena noć

Odatle i neuobičajeno intenzivan napad na Kijev u noći između 15. i 16. maja, u kome je jedan od „pejtriota“ teško oštećen, po priznanju zvaničnika iz Pentagona, koji su potvrdili da će on možda morati da bude povučen iz Ukrajine na popravku.

Za objašnjenje situacije na frontu pozvali smo vojnog analitičara Aleksandra Radića, koji je za Kurir podsetio da su Ukrajinci proteklog vikenda na spavanju uhvatili rusku borbenu grupu i oborili dva helikoptera tipa „mi-8“, namenjena za elektronsko ometanje i dva aviona „su-35“ i „su-34“.

- Nakon perioda u kome su korišćena vojna sredstva iz nasleđa Hladnog rata, pa vremena Staljina i Hruščova, nekoliko dana već vodi se vrlo dinamična igra u kojoj se prikazuje visokotehnološka moć. Najnoviji razvoj situacije je ruski udar na ukrajinsku PVO i priča o rušenju „kinžala“. Prvo se pojavio jedan primerak „kinžala“, koji su Ukrajinci s ponosom pokazali i pohvalili se. Rusi su to mlako demantovali, ali je bilo očigledno da su to ostaci od ove hipersonične rakete. Onda smo čuli vrlo zanimljivu priču kako su Ukrajinci mislili da prećute da su oborili „kinžal“. Čini mi se da oni nisu ni bili svesni da su ga oborili, a to dovoljno govori o tome šta se dešava na terenu.

Radić dalje navodi da su Rusi potom isprovocirali dejstvo ukrajinske PVO.

- Jako je teško tvrditi šta se zapravo dogodilo. U ovom trenutku to je visokovredna obaveštajna informacija. Ta informacija bi trebalo da da odgovor na pitanje da li američki „pejtriot“ zaista može da obori „kinžal“ ili ne, i da li Rusi mogu svojim raketama precizno da dejstvuju po položajima PVO. Jedno je sigurno, nešto je pogođeno. Jer se na snimcima vide detonacije, ima indikatora kojima možemo da verujemo da je jedan lanser uništen, a drugi teško oštećen. Suština priče je da se vodi rat. Ne postoji savršen sistem, ne postoji suštinski sitem koji bi doneo promenu pravila igre.

Teorije zavere stigle i do nas Nije bilo radioaktivne eksplozije l Nakon eksplozije kod grada Hmeljnicki na zapadu Ukrajine, zbog velike pečurke, spekulisalo se da su Rusi pogodili skladište u kome su Ukrajinci držali radioaktivnu municiju za britanske tenkove „čelendžer 2“. Preti li nam opasnost? - Velika eksplozija nije neuobičajena ako pođemo od toga da je u pitanju skladište avionskog naoružanja i da je tamo bilo mnogo avijacijskih bombi teških po 250 ili 500 kg. To su hangari. Uz svu inerciju, koja nije netipična za vojsku u ratu, posle 15 meseci rata očekujemo da su sredstva razmeštana. Ja u ljudsku glupost uvek verujem, ali nije realno da su Ukrajinci takvo skladište koristili za smeštaj novih ubojnih sredstava iz jedinica koje se tek formiraju za buduća ofanzivna dejstva. Da je nešto veliko puklo, jeste, da li to može da izazove hemijsku kontaminaciju - da, da li može da izazove radijaciju - ne! Čak i da su bile granate od jezgra sa osiromašenim uranijumom, to bi bilo lokalnog karaktera. Ali teorije zavere su čudo i kroz Srbiju su prostrujale razne priče. Neke vaspitačice nisu izvodile decu napolje u strahu šta može da se dogodi. Ta pečurkasta forma eksplozije je normalna. Tako se formira eksplozija i kod konvencionalnog eksploziva. Lako je nekome ko je dokon i nadobudan da napravi priču o nečemu što nema osnova u stvarnosti. foto: Printscreen

Defanzivni sistem

Naš sagovornik ističe da je „pejtriot“ pre svega defanzivan PVO sistem i da on nema odlučujuću ulogu:

- Najbolji je naš primer iz 1999. Nama kao maloj zemlji je bila potrebna PVO, koja će biti sredstvo odvraćanja i koje će obeshrabriti neprijatelja da nas napadne. To nije uradila, i onda kad je došlo do napada, očekuje se da PVO nanese tolike gubitke neprijatelju i da zaustavi dejstva. Ni to se nije desilo. Onda se prešlo na plan da se zaustave dejstva na neke objekte. Ali ni to se nije desilo. Rusi uvek mogu da slanjem dodatnih dronova i krstarećih raketa zasite ukrajinsku PVO i da ponovljenim dejstvom unište izabrani objekat dejstva. Ovo je rat resursima, pobediće onaj ko ima više resursa. Kao što pešadija gine u Bahmutu, tako se koriste krstareće i PVO rakete.

Milioni za projektile

Ukrajinci su ispalili više od 20 projektila iz „pejtriota“, iako jedna raketa košta preko 2,5 miliona dolara...

- Rat mnogo košta. Sredstva stižu iz donacija, ogromna količina je do sada potrošena. Američka industrija ima veliki interes, jer sva sredstva se proizvode u SAD i, kada Pentagon, odnosno Bela kuća, odobri novu tranšu pomoći vrednu nekoliko milijardi, to su narudžbine od domaće industrije. To je novac koji ostaje u SAD. Da li taj novac može da se potroši na nešto drugo, može, ali bismo onda ušli u analizu američkog društva. Koliko se oni bave socijalnom pravdom, nimalo.

Blokirane veb-kamere Ukrajinskim blogerima preti robija l Šest ukrajinskih blogera suočava se s kaznom do osam godina zatvora nakon što su identifikovani da stoje iza video-snimaka i fotografija snaga ukrajinske PVO, koji su se pojavili na internetu. Pojedinci su „nezakonito širili“ informacije o radu vojske tokom „masovnog ruskog napada na Kijev“. Od početka rata zabranjeno je objavljivanje fotografija, video-snimaka i informacija o aktivnostima odbrambenih snaga. U toku su „sveobuhvatne mere“ na utvrđivanju okolnosti krivičnog dela, a počiniteljima preti do osam godina zatvora.