U SAMOOBRANI UBILA ČOVEKA KOJI JU JE SILOVAO, PA TELO STRPALA U TORBU! Osuđena je na 6 godina robije, presuda izazvala bes žena

Sud u Meksiku osudio je devojku (23) na minimalno šest godina zatvora jer je u samoobrani ubila muškarca koji ju je napao i silovao.

Presuda protiv Roksane Ruiz izazvala je gnev stručnjaka i feminističkih grupa koji su rekli da govori o dubini rodno zasnovanog nasilja.

"Bio bi loš presedan da ova kazna ostane na snazi. Šalje poruku ženama da zakon kaže kako se možete braniti, ali samo do određene tačke. Silovao te je, ali nemaš pravo ništa da učiniš", poručila je advokatica Angel Karera.

Iako je sud utvrdio da je Roksana Ruiz silovana, procenio je da je 23-godišnjakinja kriva za ubistvo s "preteranom upotrebom sile", piše CBS.

Sud tvrdi da bi udarac u glavu napadača bio dovoljan da se devojka obrani. Ruiz takođe mora da plati više od 16.000 dolara odštete porodici čoveka koji ju je silovao. Ubistvo se dogodilo 2021. godine kad je Ruiz upoznala čoveka kojeg je viđala u komšiluku.

Nakon druženja on joj je ponudio da je otprati kući, a kasnije je zamolio da ostane da prespava jer je bilo kasno, a on je bio daleko od kuće. Ruiz je dopustila da spava na dušeku na podu. Međutim, dok je ona spavala, on se popeo na njen krevet, udario je, strgao joj odeću i silovao.

Njena obrana tvrdi da ga je ona potom udarila u nos i ubila u samoobrani. Dodaju kako je u panici stavila telo muškarca u torbu i odvukla ga na ulicu, gde ju je uhapsila policija u prolazu. Uprkos tome što je policiji rekla da je silovana, Karera tvrdi da forenzički pregled nikada nije obavljen, što je ključni korak u procesuiranju slučajeva seksualnog nasilja.

"Žalim zbog onoga što sam učinila, ali da to nisam učinila, danas bi bila mrtva. Očito je da država želi da nas ućutka, želi da budemo pokorne, želi nas zatvorene iznutra, želi nas mrtve", ispričala je Ruiz u intervjuu za Associated Press.

Provela je devet meseci u zatvoru pre nego što je puštena da na slobodi čeka suđenje.

Ispred sudnice su se okupile brojne žene koje su nosile natpise i skandirale "pravda". Uplakana Ruiz je stala ispred njih i zahvalila im se na tome što su je podržavale tokom višegodišnjeg sudskog procesa.

U obraćanju je poslala i poruku svom sinu.

"Sine moj, nadam se da ću ga opet videti. Nadam se da ću ostati s njim i gledati ga kako odrasta", rekla je.

Skoro polovina meksičkih žena je tokom života doživela seksualno nasilje, pokazuju vladini podaci. Meksička vlada je 2022. godine registrovala ukupno 3.754 žene — u proseku 10 dnevno — koje su namerno ubijene, što je značajan skok u odnosu na godinu ranije. Samo trećina je istražena kao femicida.

Taj broj je verovatno samo delić stvarnog broja zbog sve većeg broja nestanaka i nedostatka prijavljivanja nasilja u zemlji. I ovaj slučaj ukazuje na to koliko je "normalizovano" rodno zasnovano nasilje u Meksiku i drugim delovima Latinske Amerike

„Kada se žena brani, sistem je posebno efikasan u procesuiranju i izricanju kazne bez uzimanja u obzir uslova u kojima je ubila muškarca“, rekla je Angelica Ospina, saradnica za rodna pitanja u Međunarodnoj kriznoj grupi u Meksiku.

