SMEJALI SE U VOZU ZA VREME HITLEROVOG GOVORA?! Avram Izrael: Takva reakcija može značiti samo OVE DVE STVARI! Slučaj nije usamljen

Putnici međugradskog voza u Austriji bili su pre nekoli dana zaprepašćeni kad je tokom vožnje pušten snimak govora nacističkog vođe Adolfa Hitlera.

Umesto normalnih poruka tokom vožnje se prema navodima Bi-Bi-Sija sa zvučnika moglo čuti "Hajl Hitler" i "Zig hajl".

Operaterka je rekla da je poslednjih dana bilo nekoliko takvih incidenata. Jedan putnik na liniji Bregenc-Beč rekao je za Bi-Bi-Si da su svi u vozu potpuno šokirani. U vozu je bila žena koja je preživela koncentracioni logor. O ovoj temi govorili su u emisiji Pusl Srbije Stefan Radojković, istoričar i Avram Izrael.

- Ovo nije izolovan slučaj posebno u Austriji, Nemačkoj i čitavoj Zapadnoj Evropi, pa i u SAD. To je masovna pojava antisemitističkih poruka kojima se veličaju fašizam i nacizam. Ovo je eklatantan je primer pošto je to javni prevoz i to je trajalo 20 minuta. Kod putnika je bilo dvojakih osećčanja - jedni su se smejali što može da se protumači kao glupost, ali i kao nipodaštavanje žrtava. Iznaneđenje je to što 80 godina posle Drugog svetskog rata na antisemitizam još uvek nije stavljena tačka. Na sreću, U Srbiji, u našem društvu nemamo tako eklatantnih primera - rekao je Izrael.

Radojković se saglasio da antisemitizam u Evropi nije iskorenjen i istakao da se on razbuktava u trenucima kriza:

- U zapadnoj Evropi antisemitizam nikada u potpunosti nije iskorenjen. Kada imamo periode krize, kao u slučaju pandemije kovida, i danas zbog ukrajinske krize tada isplivavaju antisemitske poruke u jačem intenzitetu. Neki od takvih ispada ponekad su nažalost rezultovali i gubicima ljudskih života, posebno pripadnika Jevrejskog naroda.

Naglasio je da postoji mnogo radova o Adolfu Hitleru senzacionalističke prirode koji nisu naučno potkrepljeni što može imati loše posledice:

- Mi moram da shvatimo da takve pojave moramo da istražujemo. Ako su to naučno potkovana izdanja to je korak u pravom smeru, jer se to radi u svrhu istraživanja i razumevanja istorijske uloge Adolfa Hitlera. Kako, međutim, imamo liberalizaciju tržitša, tako imamo razne sumnjive publikacije i dokumentarne filmove koji su antisemitski. Liberalizacija tržišta gleda samo profit koji, nažalost takve sumnjive publikacije često i donose.

