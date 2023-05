PREDSEDNIK ČEŠKE UPOZORIO DA JE SVE TEŽE ODRŽAVATI PODRŠKU UKRAJINI: Apelujem da ne odustanemo od napora da pobedimo Rusiju

Predsednik Češke Petr Pavel upozorio je danas da postaje sve teže da se održava jedinstvena podrška Ukrajini i apelovao je na Čehe i Evropljane da ne odustaju od zajedničkog napora da zaustave Rusiju i kršenje medjunarodnog poretka.

On je to rekao prilikom odavanja pošte žrtvama Holokausta u nekadašnjem koncentracionom logoru Terezin.

"Na ovom mestu hteo bih da apelujem da ne odustanemo od naših zajedničkih napora da pobedimo Rusiju u Ukrajini i tako odbijemo kršenje medjunarodnog poretka. Gradjane u Češkoj i Evropi muče teškoće svakodnevnog života izazvane ekonomskim i socijalnim posledicama rata. Umor od rata vrši pritisak na političare. Jedinstvo u podršci Ukrajini će biti sve teže da se očuva", kazao je predsednik Pavel.

Češki predsednik je naglasio da bi dovoljna motivacija za to da se očuva podrška Ukrajini moralo da bude istorijsko iskustvo čiji je jedan od simbola upravo koncentracioni logor Terezin u Centralnoj Češkoj. ; "Terezin je postao simbol onog najgoreg za šta je čovek sposoban. Mora se prihvatiti odgovornost za zločine koje su izvršili naši preci i izvući iz njih pouke", rekao je Pavel.

Kroz logor Terezin koji je služio kao svojevrsna predstanica za slanje u logore smrti, koje su Nemci izgradili uglavnom u okupiranoj Poljskoj, poput najvećeg, Aušvica Birkenaua,od 1941. do 1945. godine prošlo je oko 155.000 Jevreja iz cele Evrope.

Zbog neljudskih uslova u logoru i bolesti procenjuje se da je u Terezinu umrlo 35.000 ljudi, dok su ostali prevezeni u nacističke logore za likvidaciju.

Svake godine u maju žrtvama Holokausta Česi odaju poštu na komemoraciji u Terezinu i na Jevrejskom groblju u Brnu.

"Do Holokausta su doveli antisemitizam, netolerancija, rasistički zakoni. Važno je da podsećamo na te dogadjaje da ne moramo da ih proživimo ponovo. Važno je boriti se protiv mržnje prema drugim ljudima, ljudi bi trebalo da šire pristojnost i poštovanje. To je prevencija da u društvu ne sejemo ;nemir, mržnju, ono što može da dovede do tragičnih posledica koje na početku čak ni ne umemo da zamislimo", kazao je danas u Brnu na komemoraciji češki premijer Petr Fijala.

Kurir.rs