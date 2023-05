NAJKRVAVIJA BITKA OD POČETKA RATA: Ukrajinci u Bahmutu kupovali vreme, Vagner postao politički faktor GRAD KOJI VIŠE NE POSTOJI

Situacija oko toga ko drži Bahmut, grad na istoku Ukrajine oko koga se vode borbe poslednjih 10 meseci, ni juče nije bila potpuno jasna!

Dok ruska strana, tj. plaćenička grupa Vagner predvođena Jevgenijem Prigožinom tvrdi da pod kontrolom drži čitav grad, iz Kijeva stižu navodi da bitka još nije gotova i da ukrajinske snage drže deo Bahmuta.

Samo u srcima

Veliku zabunu izazvala je i jučerašnja izjava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je na samitu Grupe sedam u Hirošimi, na pitanje da li Kijev i dalje kontroliše Bahmut, odgovorio:

- Mislim da ne. Danas je Bahmut samo u našim srcima - dodavši da od grada "ništa nije ostalo".

Vest o priznanju pada Bahmuta brojni svetski mediji su preneli pod oznakom hitno, ali je onda usledilo pojašnjenje, odnosno navodi da ukrajinske snage još drže deo grada:

- Ne mogu s vama da delim taktičke informacije naše vojske, ali mogu da kažem da nas Rusija ne može okupirati, niti pobediti u ovom ratu. Naši ljudi su sada na vrlo važnoj misiji u Bahmutu. Neću reći gde tačno, ali Bahmut danas nije okupiran od ruske vojske - rekao je Zelenski.

Potvrda o padu grada, koja se gotovo izvesno očekuje narednih dana, označila bi okončanje najkrvavije i najduže bitke od početka rata. Bitka za Bahmut vodila se 10 meseci i, prema američkim procenama, u njoj je ruska strana izgubila oko 20.000 vojnika.

Zanimljivo je da se u subotu kasno uveče oglasio i sam Kremlj:

- Predsednik Vladimir Putin je čestitao Vagnerovim jurišnim jedinicama, kao i svim vojnicima jedinica Oružanih snaga Rusije koje su im pružile neophodnu podršku na završetku operacije oslobađanja Artemovska (ruski naziv za Bahmut) - navodi se u saopštenju.

Više ne postoji

Vojni analitičar Aleksandar Radić u izjavi za Kurir ističe da su Ukrajinci i vagnerovci završili posao u Bahmutu:

- Ukrajinci su završili posao, kao i muzikanti iz Vagnera. I jedna i druga strana su u Bahmutu vodile žestoke borbe dok su se pozicionirali i ostvarivali neke druge ciljeve. Vagner je postao politički faktor u Rusiji i iznikao je u organizaciju koja sada ima svoju propagandnu i obaveštajnu podršku i sad se oni pitaju. Oni su u vestima kada izdaju saopštenje. Postali su svojevrsna konkurencija postojećem ruskom bezbednosnom sistemu. Na drugoj strani, Ukrajinci su za vreme borbi za Bahmut, trgujući strateškim faktorima, iskoristili priliku i formirali manevarske snage i niz novih brigada. Činjenica je da su Ukrajinci stvorili manevarsku rezervu za koju sad biraju vreme i mesto upotrebe, a Bahmut više ne postoji.

Šta nas očekuje u narednom periodu

Ruska vojska je sada u odbrani

Radić ističe da je ovaj rat još daleko od završetka i da se sada ponovo otvara najvažnije pitanje:

- Jasno je da ruska vojska i Vagner imaju nezavisne lance rukovođenja u komandovanju. Sad se otvara tema, koja je najvažnija od prvog dana rata u analizi ruskih poteza - šta je zapravo njihov ratni cilj? Ako je revidirani ratni cilj, nasleđen iz jeseni prošle godine, uspostaviti efektivnu kontrolu nad četiri ukrajinske oblasti koje su prisjedinjene Ruskoj Federaciji, onda bi bilo logično da težište dejstva bude u uspostavljanju tih granica. Znači agromeracija Slavjansk-Krematorsk. Sada postoji ozbiljna rupa u tom planu, a to je činjenica da Ukrajinci imaju manevarske snage. Rusi sve svoje jedinice zadržavaju na liniji fronta i uz mnogo teškoća brane tu dostignutu liniju. Tu i tamo ima malog pomeranja, ali ruska vojska je u odbrani. U septembru su izgubili Harkovsku oblast, u novembru su se povukli iz Hersonske oblasti i otad je jedino pomeranje fronta bilo u Soledaru i Bahmutu, a to su mesta koja su zauzeli vagnerovci. Ovaj rat je još daleko od završetka. To je poenta.