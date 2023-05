"BAHMUT, MAŠINA ZA MLEVENJE MESA I UKRAJINSKA GROBNICA" Oštra polemika na Kurir TV: Šešelj kao da je JUTROS STIGAO IZ UKRAJINE

Na snimku koji se pojavio, a koji je napravila ruska Vagner grupa, kaže se da je Bahmut osvojen, ali ukrajinski predsednik tvrdi drugačije i kaže da su ukrajinske trupe još u ovom gradu.

Istovremeno, u Japanu je u toku samit lidera G7, na koji je doputovao i Volodimir Zelenski, koji će se sastati sa američkim predsednikom Džozefom Bajdenom kao i ostalim zvaničnicima ove grupe.

Operacija zauzimanja Bahmuta, trajala je 224 dana. Počela je 8. oktobra 2022. a vođa Vagner grupe pojavio na snimku gde tvrdi da je Bahmut osvojen.

- Danas, u podne, u 12 sati, Bahmut je u potpunosti zauzet, poslednja oblast, takozvana višespratnica Samoljot - rekao je Jevgenij Prigožin, osnivač Vagner grupe.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izneo je demanti na konferenciji za novinare na samitu Grupe sedam (G7) u japanskom gradu Hirošima.

- Danas ukrajinske snage ispunjavaju veoma važan zadatak, danas su u Bahmutu. Gde tačno, neću vam reći. Ali to znači da Bahmut danas nije osvojila Ruska Federacija. Ne može biti drugo tumačenje - poručio je Zelenski.

Na temu aktuelnih dešavanja u Ukrajini razgovarali su gosti jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV politički analitičar Srba O. Filipović i zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

- Nije tačno da je Bahmit osvojen, nego je oslobođen i sad mu je vraćeno staro ime Artjomovsk. Ovo što Zelenski govori treba porediti šta se desilo pre godinu dana kad su pričali da je bataljon Azov evakuisan iz ruševina Marijupolja, a istina je da su bili u ruskom zarobljeništvu. To je propaganda i teško je očekivati od režima koji se bavi propagandim tehnikama da nešto otvoreno prizna, pogotovo jer ne postoji racionalno objašnjenje za ovoliko trajanje bitke za Bahmut. Pričali su da je to novi Termopil i da Ukrajinci brane zapadnu Evropu od Rusa - započeo je Šešelj.

Dodao je da su ukrajinske snage pretrpele ogromne gubitke braneći veoma malo mesto.

- Ukrajinci su izgubili više od 100.000 vojnika i stranih plaćenika za mesto koje je veličine Kikinde. Koncentrisali su sve svoje snage misleći da će im to kasnije pomoći u propagandnom smislu. Prigožin je prikazao koji su sve bataljoni stranih plaćenika uništeno. Mogli smo da čujemo je šta se dogodilo s najelitnijim ukrajinskim jedinicama. One više ne postoje. Bes u ostatku Ukrajine izazvala je prisilna mobilizacija, videli smo snimke ljudi starijih od 70 godina i dece od 12 godina. Zato je Bahmut ostao zapamćen kao mašina za mlevenje mesa i grobnica ukrajinske vojske - rekao je Šešelj.

Filipović je bio potpuno drugačijeg stanovišta kad je reč o Bahmutu, uz opasku na račun svog sagovornika.

- Verujem da je Aca Šešelj neispavan jer se jutros vratio upravo iz Bahmuta, gde je video to rusko osvajanje. Dobro je da imamo nekog ko je bio na terenu i vladaju informacijama. Mada, slažem se sa ovim vraćanjem imena u sovjetski naziv, to upravo pokazuje cilj Rusije u ovom ratu, a to je obnova SSSR - sarkastično je započeo Filipović, pa nastavio.

- Okupacija Istočne Evrope samo je uvod u pokušaj preuzimanja uticaja u ostatku Evrope čemu bi se gospodin Šešelj radovao. Ali jedno su iluzije, drugo realnost. Rečeno je da zapad pomaže Ukrajinu, to je činjenica, a da će to stati kad padne Bahmut. A mi vidimo da su napravljeni dogovori o nabavci F 16 aviona. Ja nisam bio u Ukrajini, verujem da su vam Putin i okupatori javili šta se dešava, ali Bahmut nije potpuno pao iako veći deo grada kontroliše ruska vojska.

Filipović kaže da čak i da je tačno da je Bahmut u ruskim rukama, to ne može zadugo da potraje.

- Povlačenje Vagnerovaca se tumači njihovim poslovima u drugim delovima sveta. Zato su morali da objave da su osvojili grad. Međutim, dok ne dođe ruska vojska, Ukrajinci će povratiti grad, a govori se i o ukrajinskoj kontraofanzivi. A činjenica je da su osporavali tenkove "leopard" nazivajući ih kantama. A Ukrajina se uspešno tim kantama brani od agresora, što je bez sumnje Rusija. Ja imam simpatije, čak i volim ruski narod. Ali ne mogu da voilim šta režim Putina radi. Zvanična politika Srbije što je rečeno i u UN je da se ruska vojska povuče i pregovorima reši kriza. Nemojte da zaluđujemo narod i da znamo šta se dešava, koja je to površina. Možemo samo da pratimo vesti, a ne da se bavimo nagađanjima.

Šešelj je, saslušavši sagovornika, izneo nove trvdnje u prilog svojoj verziji čitave priče.

- Ordinarna glupost je da je Vagner politički faktor. Kad se o njima govori kao o plaćenicima, izvlače se stvari iz konteksta. Mi živimo u moderno vreme, gde kapitalizam prodire u sve pore, pa i u vojnu. I SAD su imali pripadnike Black Water privatne vojske u Avganistanu. Vagner ne bi ratovao za Ukrajinu kad bi im Zelenski platio više. Kad me pita sagovornik kako znam šta se dešava, pa postoje satelitski snimci koji prate kretanje vojske. Ako bismo slušali samo zvanični Kijev, onda bismo kupili vozne karte za Krim. Ukrajinci pokazuju entuzijazam da se pogine za američki interes i dok je tako, biće i rata. Vi danas imate višpe poginulih ukrajinskih vojnika za američke interese nego Amerikanaca u svom vojnim operacijama SAD od Drugog svetskog rata - rekao je Šešelj.

Filipović je, nakon nekoliko pokušaja da dobije reč, replicirao na Šešeljeve tvrdnje.

- Mene optužujete da zagovaram Tuđmanove stavove, a ti Rusi su donirali oružje Hrvatskoj tokom građanskog rata u SFRJ. Vi stte predstavnici srpske tragedije.

Na opasku voditeljke Olje Lazarević da Srbija nije tema razgovora, Filipović i Šešelj su nastavili s međusobnim prozivkama, negirajući argumentaciju ovog drugog oko ruskog uticaja na ovim prostorima.

- Onako kako Šešelj pravda rusku okupaciju Ukrajine, pravdani su i postupci Hitlera u Češkoj. A činjenica je da mu je jedini cilj bilo širenje Rajha. Ali danas s druge strane postoji NATO, i zato nije moguće uspostaviti uticaj SSSR u Istočnoj Evropi. A i tada je sovjetska Rusija bila zlo jer je životima platilo 20 miliona Rusa. Jedan deo javnosti doživljava neuspehe Ukrajinaca kao super stvar i Diznilend. A pitam se da li Šešelj nosi rusku garderobu i vozi ruska kola - primetio je Filipović.

Kurir.rs