"EVO ZAŠTO UKRAJINCI NEĆE PRIZNATI PAD BAHMUTA DO POSLEDNJEG TRENA" Eksperti otkrili skriveni motiv Zelenskog: Neophodno je vreme

U govoru na samitu G7 u Hirošimi, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izneo je tvrdnje koje su izazvale dosta polemika.

Zelenski je izjavio da Bahmut nije okupiran od strane Rusije i pozvao svet na jedinstvo protiv rata. Međutim, prethodno je sam Zelenski poručio da je grad "ostao samo u našim srcima". Ova kontradiktornost izjave izazvala je različite reakcije i sumnje u vezi sa stvarnim stanjem u Bahmutu.

Rusko Ministarstvo odbrane je potvrdilo da je strateški grad Bahmut, kako se navodi, "oslobođen". Odmah nakon toga, ruski predsednik Vladimir Putin je čestitao paravojnoj organizaciji "Vagner" i pripadnicima Oružanih snaga Rusije na zauzimanju tog ukrajinskog grada. Ove izjave dodatno su zakomplikovale situaciju oko kontrole nad Bahmutom.

Da bi rasvetlili ovu situaciju, pukovnik u penziji Boško Zorić iz Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost i general-major u penziji Božidar Forca gostovali su u emisiji "Puls Srbije" gde su se osvrnuli na pitanje ko ima punu ili delimičnu kontrolu nad Bahmutom.

Božidar Forca je izneo mišljenje da je Bahmut nesumnjivo u ruskim rukama ne samo tokom poslednjeg dana, već i duže vreme.

- Bahmut je nesumnjivo u ruskim rukama ne samo ovog dana već i duži period. Sa tim da su normalna dejstva trajala izvesno vreme sa tzv. zaostalim snagama. Jer je Ukrajina još od početka rata primenila dobru taktiku, a to je borba u naseljenim mestima. Ako se uzme u obzir da je taj severni deo Donbasa od 2014. godine utvrđivan, gde su čitavi gradovi napravljeni ispod zemlje. Tu ne možete artiljerijom ili raketnim sistemima isterati protivnika. Osim da to uradite fizički ili nekim specijalnim sredstvima koje se koriste, a mislim na hemijsko oružje - rekao je Forca.

Forca je dodao da je za Rusiju bilo važno da postigne uspeh osvajanjem Bahmuta.

- Sa druge strane tako utvrđen grad koji ima to komunikacijsko čvorište je bio solidna osnova ukrajinskoj strani za ono što se radi iza leđa. A to je logistika i opremanje za tu neku najavljenu i planiranu kontraofanzivu. Dakle, oni su kupovali vreme. Kada su se gubici povećali, brzi pad Bahmuta bi sve to narušio. A to bi imalo najjači uticaj na moral. Zato se kaže "vojniku daješ prvo informaciju, pa onda municu i hranu". Sam je Zelenski rekao da će "Bahmut ostati u srcima vojnika" jer on traži neke olakšavajuće reči da ipak njegovo stanovništvo i vojnici prebole taj pad koji je očigledan - rekao je Forca.

Zorić smatra da ukrajinci neće do poslednjeg momenta priznati pad Bahmuta.

- Naravno da ukrajinska strana neće priznati do poslednjeg momenta. Zašto? Pa oni su koristili upravo Bahmut da kupe vreme za svoje pripreme za ovu dugonajvljivanu kontraofanzivu - istakao je Zorić.

Analitičari su se složili da situacija oko Bahmuta i dalje izaziva mnogo pitanja i nelogičnosti. Zorić je izrazio svoje čuđenje nad najavom kontraofanzive preko medija, smatrajući da takve informacije ne bi trebalo da budu javno objavljene. Ipak, obojica sagovornika su se složila da je većinski deo grada pod kontrolom ruskih snaga, iako možda postoje manji delovi koji još nisu potpuno očišćeni.

- U ovom ratu ima mnogo nelogičnosti. Ja nikada nisam učio da neko najavljuje kontraofanzive preko medija. Čak se tipuju i pravci napada odnosno koji će to sledeći gradovi biti. Tako da verovatno jeste ostala neka ulica da nije do kraja očišćena, ali većinski je sigurno preuzeta kontrola Bahmuta - naveo je Zorić.

