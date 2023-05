"AKO F-16 AVIONI STIGNU U UKRAJINU, OVO JE SLEDEĆI POTEZ RUSIJE" Eksperti šokirali: NATO rizikuje ulazak u otvoreni rat na istoku

Ukrajinska diverziona obaveštajna grupa je navodno ušla na teritoriju Belgorodske oblasti u Rusiji. Ovo je prvi put od početka rata da ukrajinske vojne snage ulaze na rusku teritoriju.

Guverner Belgorodske regije, Vlajčeslav Glatkov, potvrdio je ovu informaciju putem društvenih mreža, navodeći da ruske oružane snage zajedno s pograničnom službom i Federalnom službom bezbednosti preduzimaju mere za suzbijanje ove diverzije.

Savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika, Mihajlo Podoljak, negira da Ukrajina ima veze s ovom diverzantskom operacijom, tvrdeći da se oružje može nabaviti bilo gde u Rusiji, a gerilske grupe su sastavljene od građana Rusije.

Američki predsednik Džozef Bajden je nakon razgovora s ukrajinskim predsednikom Zelenskim na samitu G7 u Hirošimi, izjavio da je dobio "uveravanje" od Zelenskog da avioni F-16 koje će Zapad obezbediti Ukrajini neće biti korišćeni za napade na rusku teritoriju.

Pukovnik Mirčeta Jokanović i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su se dotakli borbenih aviona F-16 koji će biti isporučeni Kijevu, ali i njegovog uticaja na ovaj sukob.

- Avion F-16 će biti isporučeni, kao što su bili i sami tenkovi. Što se tiče same obuke ovih pilota, mislim da ona traje od letos, ako ne i ranije. Zato što je više puta razgovarano baš o tome da se ti piloti negde obučavaju. Možda u Engleskoj ili Nemačkoj. Tako da je taj rok od 3 do 4 meseca negde i razuman ako uzmemo u obzir da će to biti godinu dana obuke pilota koji se negde nalaze. Svakako da se ništa ne iznosi u javnost slučajno - rekao je Zoronjić i dodao:

- Sama isporuka F-16 aviona Ukrajini može da bude problematična. Prvo, finansijski razlog, nijedan avion nije jeftin, a posebno F-16. Oni su dosta skupi. Americi je mnogo lakše da šalje Ukrajini PVO sisteme koji će ispuniti taj fond. Ti PVO sistemi bi mnogo više doneli Ukrajini nego jedan avion ili pola aviona.

Zoronjić se potom osim finansijskog problema isporuke, dotakao i druga dva.

- Sa druge strane pitanje je obučenosti tih ljudi. Nije jednostavno upravljati tim avionom. To znači da treba da budu obučeni i iskusni piloti. Ako su to iskusni piloti, to znači da moraju da se povuku sa fronta jer oni ne mogu da lete na ovim migovima i ovome što Ukrajina već ima, već da se obučavaju na nečemu drugom. Ukrajina onda gubi na frontu - rekao je Zoronjić.

- Takođe, postoji problem infrastrukture. Rusija ima nadmoć u vazduhu. Činjenica je da ukrajinski avioni uzleću i danas, međutim, ti resursi su za Ukrajinu vrlo ograničeni. Rusija može u bilo kom trenutku da pogodi bilo koju tačku u Ukrajini, samim tim i aerodrom. Šta ako Rusija jedan dan poruši sve aerodrome? Što su onda Ukrajinci dovodili te avione koji vrede milione i milijarde? Zasigurno neće uzleteti sa teritorije neke druge države jer NATO u ovom trenutku to neće dozvoliti - rekao je Zoronjić.

Jokanović se nije složio sa Zoronjićem oko uzletanja aviona F-16 sa druge teritorije jer smatra da je pitanje kako će taj sukob eskalirati.

- Aerodromi u Ukrajini su predviđeni za sovjetsku tehniku. Za F-16 su potrebne uređene piste jer on usisava sve. Kamičak jedan koji ode u motor i gotovo, skup avion koji je završio karijeru. Zbog toga jedna od opcija je bila poletanje iz neke treće zemlje poput Slovačke, Rumunije ili Poljske. Ali to je već onda direktan sukob i Rusija bi mogla da gađa te aerodrome - rekao je Jokanović.

