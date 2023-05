EPSTAJNOVA UCENA I TAMA U VISOKIM KRUGOVIMA AMERIKE Jelača o smrti u zatvoru: Zbog ovoga je moguće da su ga ubili IZA REŠETAKA!

Američki osudjeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn pretio je Bilu Gejtsu da će razotkriti detalje njegove navodne afere ukoliko ne ispuni njego zahtev, pokazao je novi izveštaj, koji donosi Wall Street Journal.

foto: TNS / ddp USA / Profimedia

Epstajn je ucenjivao Bila Gejtsa navodnom aferom američkog milijardera sa igračicom bridža iz Rusije, a ta afera datira iz 2010. godine.

Dejan Jelača, glumac, uključio se iz Njujorka putem vajber poziva, i ispričao za jutarnji program šta se dešavalo u Americi povodom ovih afera.

foto: Kurir tv

Američki mediji prate ovaj događaj, od prvog suđenja, do sada, jer su u pitanju milioni i veoma moćan čovek u visokim krugovima u Americi, započeo je razgovor Jelača.

- On je bio optužen za seksualno iskorišćavanje maloletnica, i to su bile desetine maloletnica, među njima i četrnaestogodišnje devojčice! Branio se time da nije znao koliko imaju godina, a da su susreti bili obostrani. Kako je bio finansijer mnogih političara, poznavalac kraljevske porodice, on važi za veoma moćnog čoveka u ovim krugovima. Ono čime se bave mediji, je njegovo prijateljstvo sa Donaldom Trampom i hapšenje Epstajna, kada je Gejts odmah izašao u javnost sa ograđivanjem od prijateljstva sa njim, rekavši da mu je žao što je ikad upoznao Epstajna - rekao je Jelača.

Ipak, Jelača navodi da podaci govore drugačije i da su Epstajn i Gejts bili veoma bliski prijatelji.

- On je u samom startu pokušao da se ogradi, ali to što se dešava sada, je da su oni i te kako bili bliski prijatelji, i da je on koristio privatni avion Gejtsa i da je nekoliko puta bio u njegovoj vili na Floridi, znači u pitanju su bili prijatelji. Sve je to stavljeno po strani, jer je on govorio da su oni biznis partneri. Epstajn, je ucenjivao Bila Gejtsa, jer on nije hteo da učestvuje u nekim humanitarnim fondovima, a u pitanju su bile milijarde - ispričao je Jelača.

02:43 EPSTAJNOVA UCENA I TAMA U VISOKIM KRUGOVIMA AMERIKE Jelača: Priča se i danas, da su ga ONI ubili, a ne da je izvršio samoubistvo!

Kao sigurno, istakao je sledeće:

- On je znao mnoge stvari za Donalda Trampa i za Bil Klintona... Cela njegova smrt, i samoubistvo u zatvoru na Menhetnu, i tada su pričali da je moguće da su ga ubili, jer je bila ugašena kamera, a osoblju u zatvoru je javljeno da se povuku u drugi deo zatvora, sumnjiva je cela ta priča o samoubistvu - kazao je.

Supruga Epstajna i dan danas, nemamo podataka o tome šta ona zna, ali ono što jeste, ona je i te kako radila na organizaciji i dovođenju određenih osoba u njene domove, ističe Jelača.

- Ona je isto toliko umešana, a ono što jeste ostaće tajna njegovim odlaskom, jer je on mnogo toga znao o svim velikim ljudima i političarima koji odlučuju u Americi, ali sam ubeđen da ona to sve zna - dodao je.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.