Šta se desilo u Belgorodu? Da li je upad u Rusiju crveni alarm rata? Da li će napad uzdrmati Kremlj ili će Putin pojačati udare?

Rusija kaže desio se diverzantsko-teroristički čin u Belgorodu kada su ukrajinske nacionalističke formacije upale na teritoriju Rusije. Iz Kijeva poručuju da pomno prate situaciju u Belgorodu, ali da nemaju ništa sa tim.

A za to vreme je grupa ruskih državljana, takozvanih partizanskih jedinica koje se protive predsedniku Vladimiru Putinu, a povezani su sa ukrajinskom vojskom, preuzela odgovornost za napad u ruskoj oblasti koja se graniči sa severoistočnom Ukrajinom i važno je logističko čvoriše Rusima u ratu.

Sve tri verzije različite, ali to nije ništa novo u ovom sukobu. Novo je, međutim, to da bi upad u Rusku Federaciju mogao da upali crveni alarm rata, ali i da uzdrma sam Kremlj, ako iza napada stoji opozicija!

Može li to da proširi sukob i u unutar Rusije? Da li napad signalizira pojavu oružane opozicije unutar Rusije i da li to može da uzdrma Kremlj? Ili sasvim suprotno - da li će zbog ove sabotaže Putin krenuti u odmazdu i pojačati udare?

06:09 CRVENI ALARM NA CRVENOM TRGU! Napad na Belgorod nije samo obična diverzija, iza svega se krije NEŠTO MNOGO MRAČNIJE PO PUTINA?

Urednica i voditeljka Usijanja Silvija Slamnig potražila je odgovore u razgovoru sa analitičarima Srbislavom Filipovićem i Draganom Simićem.

- Malo pre sam se čuo s ljudima iz Rusije. Iako nema mnogo priče žna tu temu, očekuje se ruska odmazda za upad u Belgorod. Već nekoliko dana traju napadi na ukrajinska skladišta i živu silu, na strane plaćenike, žestoko je. Ukrajinska strana, potpomognuta Amerikancija je odgovorna za upad. Rusi su kao jedan, što su pokazali tokom oba svetska rata - smatra Simić.

Na ove tvrdnje nadovezao se drugi sagovornik emisije Usijanje.

- Jasno mi je da je deo srpske javnosti oduševljen ruskom agresijom i dizali bi im spomenike ako bi stigli i do drugih država. Meni smeta što ovde ljudi govore kao da su direktno stigli s ratišta, ali je u pitanju propagandna prouska mašinerija, koja caruje gde stigne po našim medijima. Ne znam kako stignu od Bahmuta i Belgoroda do Beograda tako brzo. Možda lete poput kinžala, fasciniran sam obaveštenošću tog dela javnosti koji su oduševljeni kao da ćemo mi osloboditi Kosovo. To bih najviše voleo, ali je to nemoguće u ovom trenutku. Takvi neodgovorni ljudi s ratnohuščakom politikom su nas skupo koštali u prošlosti. Mi koji sedimo u emisijama treba ipak d abudemo odgovorni u izjavama. Tamo ginu deca, civili, uništavaju se milioni života na obe strane. Sve smo to gledali u nedavnoj prošlosti kod nas - rekao je Filipović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs