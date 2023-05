"JEDNOM KAD IH STVORITE, POSLE DOĐU VAS DA POKOLJU" Vojinović: Vagnerovci neće po okončanju sukoba doći kući i biti uzorni građani

Urednik portala Tango six Petar Vojinović, gostovao je u emisiji Puls Srbije i komentarisao dešavanja na frontu u Ukrajini, kao i previranja na relaciji Rusija-Ukrajina- SAD - oko pošiljke aviona F16.

Vojinović je voditeljki Anastasiji Čanović pojasnio koliko traje obuka vojnika za ove letelice.

- O ovome pričamo već sedam meseci i ranije. Ovo možemo reći sa sigurnošću: naučiti da voziš avion je relativno jednostavno za aktivne vojne pilote, i savladati nešto za dva tri meseca. U svim ratnim uslovima procedure idu brže. Ti avioni konkretno nisu nikakav problem, za bilo kakve pilote, čak i one koji su leteli na sovjetskoj tehnici, a onda dolazi najinteresantniji deo obuke, a to je borbena upotreba ovih sredstava:

- Nešto što se dešava na zemlji za to je ključna artiljerija ukoliko su to manevri, a sada je to front, a borbeni avioni sa preciznim sredstvima imaju posebne ciljeve koji su specifični, ali ne mogu sami da odluče bitke, bez konvencionalnih stvari kao što su artiljerija, tenkovi, pešadija... Gledaoci imaju sećanja na 1999. godinu, Avganistan, Irak, Iran, ne može samo avijacija da reši neke stvari, ali će dati dva jako bitna aspekta ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu, a šta god da dobiju pomaže im. Možda je najbitnije da to što si izgubio dobiješ što pre - kaže Vojinović.

02:30 Ekspert Vojinović otkrio ključnu ulogu borbenih letelica u ratu: Postojala je JEDNA CRVENA LINIJA

Rusi će aktivirati svoje resurse nakon ove nove "crvene linije".

- Oni ne smeju da upotrebe ove letelice na ruskoj teritoriji. I jedni i drugi i Zapad i Rusija se "prave" da poštuju ove crvene linije. Zapad neće moći da kontroliše Ukrajinu kako upotrebljava avione, kada počnu da se "jure" po nebu, jer ti avioni mogu da dejstvuju i "po" avionima, i šta ako zalutaju u ruski vazdušni prostor? Postojala je najdramatičnija crvena linija, a to je da je uopšte počeo rat i da je neko drugi ušao u nečiju teritoriju tenkovima - rekao je.

Rusi ne mogu da spreče isporuku pomoći, jedino što Rusi mogu je da, kako kaže Vojinović "kukaju".

- Oni neće moći da spreče dopremanje pomoći Ukrajini, a jedino što će moći da urade na to je da "kukaju". U praksi se videlo da Ukrajini nije bilo bitno da bude članica NATO nego da uspostavi vezu sa Amerikom i da dobijaju pomoć kada im je to potrebno - kazao je, davši uvid u paravojne jedinice iz Rusije.

- Što se tiče paravojnih jedinica, to nisu ozbiljne vojne formacije, to je najniži sloj ljudi koji postoji na planeti zemlji. Baziraju se na bivšim pripadnicima paravojnih snaga, oni jesu rešavali dosta stvari, i jesu veoma opasna vojska, ali su napravili neki standard da je ova formacija ispod njihovog kvaliteta. Kada posmatrate Vagner, oni su namenjeni za ograničene stvari. U ovoj prirodi konflikta oni ne mogu ništa da reše... - mišljenje je Vojinovića.

On upozorava na nepredvidiv karakter ovih jedinica.

- To je aspekt Vagnera i paravojnih snaga, da, jednom kada ih stvorite, oni će doći da vas pokolju u nekom scenariju koji ne može da se završi tako da ostave oružje i budu uzorni građani. Oni svakako postoje nelegalno - rekao je.

