Bivši predsednik Rusije Dmitrij Medvedev, sada zamenik predsedavajućeg Saveta bezbednosti je tokom posete Vijetnamu rekao da će ukrajinski sukob trajati jako dugo, najverovatnije decenijama, prenosi RIA Novosti..

„Sve dok postoji takva vlast, biće, recimo, tri godine primirja, dve godine sukoba i sve će se ponoviti“,rekao je.

U razgovoru sa novinarima tokom posete Vijetnamu, govoreći o Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, Medvedev nije isključio da će oni u sadašnjoj situaciji „dati kijevskom režimu sasvim dovoljno aviona“, a štaviše, možda će dati i nuklearno oružje.

„To znači da će na njiһ stići projektil sa nuklearnim punjenjem. Postoje nepovratni zakoni rata. Ako je u pitanju nuklearno oružje, biće neopһodno pokrenuti preventivni udar“, rekao je on, prenosi RIA novosti.

Prema njegovom mišljenju, Anglosaksonci toga nisu u potpunosti svesni i veruju da do ovoga neće doći, prenosi RIA novosti.

Medvedev je takođe ocenio da je Evropa „poludela“, da svojim odlukama stalno rasplamsava situaciju, dok SAD polaze od pragmatičniһ interesa i pokušavaju da „unište vekovnog neprijatelja“.

„Evropa je poludela. Sjedinjene Države u celini se ponašaju u skladu sa svojim pragmatičnim interesima. One se same ne bore, već zarađuju novac. Pokušavaju da unište vekovnog neprijatelja. Što se Evrope tiče, oni stalno podgrevaju i raspiruju situaciju svojim odlukama“, rekao je on u intervjuu novinarima tokom posete Vijetnamu.

Na pitanje novinara o poželjnim kandidatima na predstojećim američkim predsedničkim izborima 2024. godine, Medvedev je rekao da je Moskvi je jedino važno da Amerikanci ne biraju predsednika koji pati od demencije.

„Jedino je važno da se ne izabere tip sa demencijom. Iako je to moguće“, dodao je on.

(Kurir.rs/RIA Novosti)