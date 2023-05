"TERAJU NA GLASANJE, A JA GROB ZA ĆERKU NISAM NAPRAVILA" Analitičari o izborima u Turskoj: Ljudi veruju da im SAMO ON MOŽE POMOĆI

Redžep Taip Erdogan predsednik je Turske više od 20 godina.

Nakon izbora koji su održani 14. maja u toj zemlji, njegova politička moć je prvi put, za sve ove godine, dovedena u pitanje.

Drugi krug izbora zakazan je za nedelju 28. maj, kada će aktuelni predsednik ponovo odmeriti snage sa šest opozicionih partija, koje su Kemala Kilidždaroglua istakle kao jedinstvenog kandidata.

Više o tome kakva je atmosfera trenutno u Turskoj razgovarali su sa spoljnopolitičkim komentatorom i nekadašnjim dopisnikom Tanjuga iz Turske Vojislavom Lalićem i književnikom, advokatom i osnivačem udruženja "Adligat“ Viktorom Lazićem koji, izmedju ostalog, prati i sva politička dešavanja u Turskoj.

Lalić je ocenio kampanju pred drugi krug izbora.

- Očigledno kandidati prilgaođavaju taktiku, odnosno pokušavaju da isprave greške i to je zaoštrila i jedna i druga strana, a Kiličdaroglu je shvatio da se izbori ne mogu dobiti samo pričom o demokratiji i ljudskoj slobodi, nego se mora spustiti kampanja tamo gde se život slama. Erdogan igra mnogo više na nacionalističku priču sada i sad optužuje opoziciju da pokušava da dobije izbore tako što će podržati Kurdske teroriste i da će ih osloboditi, što u nacionalističkim krugovima ne mogu da shvate. Druga strana tvrdi da te optužbe nisu tačne, ali je Kiričdaloglu dobio velike glasove zahvaljujući tome - rekao je Lalić i istakao glavno pitanje:

- Glavno pitanje su posledice zemljotresa. Svi su verovali da, kada se desio zemljotres i kada su se desili ti problemi, nepoštovanja građevinskih standarda, mislili su da je to kraj njegove karijere, ali nije. Ljudi su shvatili da će im Erdoganova odlučnost pomoći. Mogla bi se očekivati njegova pobeda, ako gledamo logično - kazao je Lalić.

Lazić kaže da je provodio dane sa ljudima u šatorima i da je izvlačio mrtve iz ruševina, u Turskoj.

- Bio sam svedok velikog očajanja, koje se vremenom pretvorilo u bes. Dole je maltene bilo stanje pobune, ljudi su otvoreno napadali policiju. Rekla mi je jedna žena "zamisli nas teraju da glasamo, a ja još uvek nisam grob za ćerku napravila". Dok mi je drugi poznanik iz Turske rekao da je protiv Erdogana, ali da će glasati za njega iz uverenja da će jedino on moći da obnovi domove i da će jedino čvrsta ruka moći da reši ove probleme i obnovi živote. Meni je rečeno da će Kurdi otvoreno podržati Kiričdaloglua, u tim delovima Turske, i to je javna tajna - rekao je, pa podelio najpotresniji momenat koji je doživeo u Turskoj.

- Što se tiče sirijskih izbeglica, jedan od najpotresnijih momenata bio je kada sam ušao u šatore za postradale od zemljotresa, primili su me ljudi, slučajno, poslužili hranom i na moje pitanje kako je njima ovde, dobio sam odgovor "A pa mi smo već deset godina ovde", rekao sam - molim? To je bio šatro sirijskih izbeglica. Obojica kandidata, sada na izborima, kao jedinu perspektivu tim ljudima daju vraćanje u Siriju! To je zastrašujuće. Imate oko 2 miliona izbeglica iz Sirije - kaže Lazić.

Građani to zameraju predsedniku, dopunjuje sagovornika Lalić.

- Erdogan je prirodni demokrata i političar sa čistom politikom i biografijom, čak je i on zaoštrio politiku, i rekao da će vratiti njihove ljude u Siriju. On kaže da hoće da vrati te ljude, ali naglašava da hoće da se ti ljudi vrate dobrovoljno. Značli on igra mudro i da na tom pitanju dobije neki poen - dodao je Lazić.

Lazić takođe smatra da će Erdogan pobediti.

- Mladi ljudi su ogorčeni protivnici Erdogana. A plašim se da ako on pobedi, među mladima je ogromno očajanje ekonomijom, inflacijom, a kažu da osećaju da su godinu dana ranije bolje živeli - rekao je Lalić.

