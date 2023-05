OSVETA! Ukrajinci iznenada napali Moskvu dronovima, rat se seli na Putinov prag

Rat u Ukrajini ušao je u novu fazu nakon što se ruska prestonica Moskva prvi put našla na masovnom udaru ukrajinskih dronova, i to pošto je Kijev tri noći zaredom bio meta udara ruskih krstarećih raketa i bespilotnih letelica.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da su ukrajinski dronovi udarili u nekoliko zgrada i da je pričinjena manja materijalna šteta, preneo je Gardijan.

Evakuacija

Sobjanjin je dodao da u napadima nije bilo žrtava ni teže povređenih.

- Sve hitne službe nalaze se na terenu - dodao je on.

Ruska državna agencija RIA saopštila je da je nekoliko stanovnika jedne stambene zgrade na jugu grada evakuisano. Rojters navodi da je nekoliko ruskih kanala na Telegramu prenelo informaciju da je Moskva bila na udaru između četiri i deset dronova. AFP ističe da je glavni grad do sada retko bio meta dronova. Napadi su izvršeni na predgrađe u kom živi bogatiji sloj stanovništva. Cilj je, očigledno, bio širenje straha i panike kod građana, kao osveta za brojne ruske udare na Kijev i druge ukrajinske gradove. Samo u maju Rusija je izvela 17 napada na Kijev.

Svega nekoliko sati uoči napada dronovima na Moskvu oglasio se Kirilo Budanov, šef ukrajinske vojne obaveštajne službe, koji je poručio da Rusi neće dugo čekati na odgovor Ukrajine nakon niza ruskih raketnih napada na Kijev.

O udaru na Moskvu oglasio se i Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina. On je poručio da „nema pretnji“ za građane:

- Nema mrtvih i zasad nema pretnje po stanovnike Moskve i regiona - rekao je Peskov.

On je dodao da su ministarstvo odbrane, gradonačelnik Moskve, guverner Moskovske oblasti i ministarstvo za vanredne situacije „uživo“ obaveštavali ruskog predsednika Vladimira Putina o napadima.

Peskov je dodao da je napad dronovima na Moskvu „odgovor“ Kijeva na ruske udare u Ukrajini.

Ukrajinci demantuju

Rusko ministarstvo odbrane potom je saopštilo da je neutralisalo svih osam dronova koji su leteli iznad Moskve.

Ruski poslanik Maksim Ivanov rekao je da je ovo bio najozbiljniji napad na prestonicu Rusije još od nacističkih napada tokom Drugog svetskog rata, rekavši da nijedan građanin sada ne može izbeći ono što je postalo „nova stvarnost“.

Ukrajinska strana, međutim, navodi da nema veze sa ovim napadom. Tako tvrdi Mihajlo Podoljak, savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog:

- Ukrajina nije bila direktno uključena u napad dronovima na Moskvu, ali uživa u posmatranju događaja i predviđa rast broja takvih napada - rekao je on.

Šef Vagnera pobesneo

Prigožin: Zašto ste to dozvolili?

Osnivač i šef plaćeničke grupe Vagner Jevgenij Prigožin objavio je snimak na kome žestoko kritikuje ministarstvo odbrane što je dopustilo da rat stigne u rusku prestonicu:

- Vi smrdljivi bednici, šta to radite? Nosite se iz kancelarija u koje ste postavljeni da branite ovu zemlju. Vi ste ministarstvo obrane, a ništa niste napravili da napredujemo. Zašto, dođavola, dopuštate ovim dronovima da lete za Moskvu? Šta bi trebalo obični ljudi da urade kad vide da dronovi s eksplozivom lete prema njihovim prozorima. Već sam mnogo puta upozoravao, ali niko ne želi da sluša. Ljut sam, a to uznemiruje birokrate - rekao je on.