"SLEDE ODGOVORI KOJI SU ŽEŠĆI OD NAPADA!" Stručnjaci analiziraju: Ko stoji iza NAJVEĆEG napada na Moskvu od Drugog svetskog rata?

Stručnjaci tvrde da je ovo jedan od najjačih napada na Moskvu, ali mnogo je protivurečnih izjava. Zvaničnici Moskve navode da je Kijev izvršio napad, iz Kijeva to negiraju, ali izražavaju zadovoljstvo.

Udar dronova na Moskvu, da li Rusija postaje ranjiva? Kuda ide rat?

Nakon što su tri noći zaredom ruske krstareće rakete i bespilotne letelice gađale Kijev, ukrajinski dronovi su udarili na elitno predgrađe Moskve - Rubljovka.

"SA ZADOVOLJSTVOM I UŽIVANJEM GLEDAJU NAPAD NA MOKSVU" Vojni stručnjaci ocenjuju da je ovo najgori napad na Moskvu od Drugog svetskog rata. Iako je za udar prva osumnjičena Ukrajina, Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika negirao je umešanost, ali je istakao da "sa zadovoljstvom i uživanjem gledaju napad na Mosvku". foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV Portparol ruskog predsednika Dimitrij Peskov, s druge strane, nema dileme da iza napada stoje Ukrajinci, a predsednik Rusije Vladimir Putin kaže da je "Kijev izabrao put zastrašivanja ruskih građana", mada se nije osvrnuo na zastrašivanje građana Ukrajine, koji su samo u Kijevu u maju mesecu, bombardovani 17 puta.

Predstavnicima Bele kuće se ne dopada što naoružanje namenjeno odbrani Ukrajine završava na teritoriji Rusije, a vojni analitičari smatraju da će odmazda Putina tek sada biti nemilosrdna.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali napade, ali i izjave zvaničnika, kao i eventualni ishod ove situacije su stručnjaci Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik “Politike” iz Moskve i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

Samardžija je rekao da će uslediti žešći odgovori, a da trenutno svi pokušavaju da operu ruke s odgovornosti napada na prestonicu Rusije.

- Smatram da je došlo do situacije da se pronalaze svi mogući načini kako da se nanese neki udar protivniku, sa strane Ukrajinaca naravno. Zato što dešavanja na samom terenu ne idu po volji samog Kijeva. Ne samo da žele naći način da promene ishod rata, nego i pokušaj da se još neko uvuče u sve to. Očigledno je da je to taktika ispipavanja koja može da da rezultat jedino u nekom krajnjem zbiru, a taj zbir mora da se produži, u šta ja ne verujem preterano jer na svaki ovakav napad uslede i odgovori i to mnogo žešći nego sam napad. Jednostavno, ovo je samo jedan od pokušaja, činjenica je da mnogi od toga peru ruke - započeo je Samardžija, pa nastavio:

- Na kraju krajeva i sami Ukrajinci pokušavaju da operu odgovornost sa napada. Očigledno je da se pokušava sve svaliti na određene jedinice koje se protive Putinu, a koji bi bili pripadnici ruske nacionalnosti. Ali svaka zemlja ima svoje ljude koji su spremni da se bore za protivnika, a da ne kažu ko im je glavni gazda. Dakle to nije nepoznanica, ali da li će se pojaviti nešto šire od toga, to ćemo još da vidimo. Jasno je da su hteli da privuku pažnju, čim su napali Moskvu. Napasti Moksvu nije isto kao i napasti neki drugi vojni poligon blizu granice sa Ukrajinom. To je bio neki način da se skrene pažnja svetu.

Miletić tvrdi da je napad bio podizanje morala i da Ukrajinci sigurno stoje iza toga:

- Taj napad je, pre svega, moral za vojsku. Dakle, uvideli su da mogu da dokuče do Moskve i da mogu da ih pogode. Više je ta vrsta napada, nego što će napraviti velika razaranja ili naneti gubitke neprijatelju. Ukrajinci sigurno stoje iza toga. Interesantno je da su koristili te male avione, koji očigledno imaju testiranje kako im rade autopiloti. Takođe su time testirali protivvazdušnu odbranu. To nam pokazuje razliku dva protivnika, Rusi gađaju sa onim supersoničnim raketama, dok su Ukrajinci manje razvijena strana, koja koristi tzv. pajpere. Takođe to može biti izviđački avion za neke druge ciljeve, koji ide dok ne udari negde.

Samardžija tvrdi da je Amerika poslala pomoć kako bi Ukrajina održavala granice, a da će sve četiri Republike pripasti upravo Rusiji.

- Kontraofanziva Ukrajine ne postoji kao mogućnost. Ukrajina jednostavno nema sve to što joj je potrebno da bi izvršila kontraofanzivu. Čak i kada bi sa Zapada dobila pomoć, svakako ne bi dobila toliko da može da izvrši kontraofanzivu. Ne verujem u ukrajinsku kontraofanzivu, verujem u stabilizaciju situacije na terenu, sa eventualnom malim pomeranjima. Još na početku rata, možda nakon nekoliko meseci, utvrdio sam da je cilj cele ove situacije da Rusija zaista zauzme ove četiri oblasti, a da je sve ovo naoružanje sa Zapada zapravo tu da bi bilo na granici, a ne da bi krenuli u kontraofanzivu, već da bi održavali tu novonastalu granicu, da ne bi eventualno Rusija išla dalje.

