POSLANICI EP SPREMAJU UDAR NA ORBANA: Hoće da spreče Mađarsku da preuzme predsedavanje Evropskim parlamentom

Pet od sedam poslaničkih grupa Evropskog parlamenta podržava predlog rezolucije u kojoj se navodi da Mađarska ne treba da preuzme predsedavanje Savetom EU u drugoj polovini sledeće godine jer se time sistematski krše principi i vrednosti Evropske unije.

- Rezolucija o vladavini prava biće usvojena velikom većinom - rekla je u sredu pre početka debate autorka nacrta rezolucije, francuska poslanica iz grupe Zelenih Gvendolin Delbos-Korfild.

Holandska liberalna poslanica Sofi int Veld istakla je u debati da je predsedavanje Savetom EU prilika da predsedavajuća zemlja stavi svoje političke prioritete na prvo mesto, te da stoga scenu ne treba prepustiti mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, koji vodi antievropsku politiku.

- Tu pozornicu ne treba prepustiti Viktoru Orbanu, već onima u Mađarskoj koje je on ućutkao - navodi ona.

U nacrtu pravno neobavezujuće rezolucije, o kojoj će poslanici glasati u četvrtak, postavlja se pitanje "da li Mađarska može kredibilno da predsedava Savetom EU s obzirom na to da ne poštuje zakone i vrednosti EU i principi iskrene saradnje".

Evropski parlament ne može da utiče na red predsedavanja Savetom EU jer je to isključiva nadležnost država članica. Sve države članice predsedavaju Savetom šest meseci po unapred utvrđenom redosledu. Poslednji put je to urađeno 2016. godine, kada je određen red predsedništva do 2030. godine.

Kurir.rs/Novosti