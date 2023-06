RATNA VARKA! Analitičari: Napadima na rusku teritoriju Ukrajina slama volju protivnika pred veliku ofanzivu

Ukrajinske snage sve češće napadaju rusku teritoriju. Samo juče četiri osobe su povređene u granatiranju Belgorodske oblasti, a gotovo istovremeno na udaru su se našli i regioni Brijansk i Krasnodar. Dan ranije dronovi su napali stambeno naselje u Moskvi, a nekoliko nedelja ranije pod vatrom bespilotnih letelica našao se i sam Kremlj, centar ruske političke moći. Stručnjaci smatraju da ovi napadi predstavljaju ratne varke, a da je njihov glavni cilj slamanje morala protivničke vojske pred dugo najavljivanu ofanzivu.

Preuzeta taktika

- Varke su uvek bile deo rata, ali sada njihov efekat pojačavaju društvene mreže. Sve ovo su ukrajinske operacije u sivoj zoni, koje teraju Rusiju da troši svoje resurse - kako trupe, tako i obaveštajne informacije. One su kao pokreti ruke mađioničara - varaju gledaoca i privlače njegovu pažnju na pogrešnu stranu. Ukrajina sada koristi rusku taktiku sagranice sa Belorusijom - rekao je za FT Džon Spenser, bivši major američke vojske i šef katedre za proučavanje urbanog ratovanja na Institutu za moderni rat u Vest Pointu.

Bivši britanski oficir Majk Martin, autor knjige „Kako pobediti u ratu“, za FT je rekao da je ideja iza ovakvih napada stvaranje novih dilema za rusku komandnu strukturu.

- Problemi poput probijanja linije fronta teraju protivnika na prebacivanje fokusa. Dileme, s druge strane, paralizuju akcije - rekao je on.

Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, za Kurir kaže da svi ovi napadi predstavljaju ukrajinska pripremna dejstva za ofanzivu.

- Očigledno je da ruska vojska nema više ni sposobnost ni kapacitete da brani toliko dugačak front. Ukrajina trenutno testira najslabije njihove tačke primenjujući princip Karla fon Klauzevica o takozvanom slamanju volje protivnika. Možemo očekivati da dođe do domino pada ruskog fronta tako što će ukrajinske snage udariti na onaj deo za koji Rusi veruju da im je najsnažniji, nakon čijeg pada može doći do slamanja celokupnog fronta. Te pravce napada trenutno ne znamo, ali ono što znamo po udarima na rusku pozadinu - jasno je da se priprema napad Ukrajine jer su pogođena skladišta, centri veze i njihova čvorišta - kaže on.

Sukob u Rusiji

Na pitanje da li ovakvi napadi podsećaju stanovništvo Rusije na to da je zemlja u ratu, on je rekao:

- Prošle godine kad je nastala gužva na Krimskom mostu, ko god je od Rusa imao dilemu da li su u ratu shvatio je da su u jednom vrlo iscrpljujućem i krvavom ratu za Rusiju. Više nema nikakve sumnje da moral kao komponenta oružanog sukoba više nije na ruskoj strani, a bojim se da su došle proročke reči princa Aleksandra Suvorova, koji je rekao da bitku ne pobeđuju brojevi, već obučeni vojnici, što znači da u ovom trenutku ne treba uopšte da sumnjamo u ukrajinsku pobedu u smislu oslobađanja njihove teritorije.

Ukrajinski napadi izazivaju različite reakcije na ruskoj strani. Tako je Igor Girkin, nekadašnji agent Federalne službe bezbednosti i vođa pobunjenika u Donbasu, na Telegramu oštro napao moskovske vlasti zbog, kako smatra, izostanka odgovora ruske vojske, a i finansijer grupe Vagner Jevgenij Prigožin iskoristio je priliku da ponovo napadne vrh ministarstva odbrane.

- Girkin se podsmeva Vladimiru Putinu jer nastavlja da rat naziva specijalnom ratnom operacijom iako dronovi napadaju i samu rusku prestonicu. Jevgenij Prigožin je kritikovao ministarstvo odbrane i pozvao ruske zvaničnike da „stvarno brane Rusiju umesto što sede u tišini“ - navodi se u izveštaju Instituta za proučavanje rata iz Vašingtona.

Optužbe sa svih strana

Nema snage za eskalaciju

Saveznici Kijeva zvanično ne odobravaju napade na rusku teritoriju, ali Rusija ne prestaje da optužuje Zapad zbog toga. Tako je juče Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i nekadašnji premijer i predsednik, rekao da je Britanija njihov „večni neprijatelj“.

- Britanija nastavlja da deluje kao saveznik Ukrajine, daje im vojnu pomoć i šalje specijaliste, što znači da je defakto u ratu protiv Rusije - poručio je on, a preneo Rojters.

Analitičar Darko Obradović kaže da je eskalacija malo verovatna.

- Krećemo se u lestvici eskalacije, koja se nalazi u trouglu obaveštajnog rada, političkih odluka i ekonomije. Čim svedočimo o ovakvim dejstvima, to znači da postoji potpuna uverenost da Rusija ne može eskalirati ovaj sukob niti da ima sposobnosti za to. To se vidi od početka agresije do danas. Govorili su: „Ako dođu tenkovi, to je eskalacija. Ako se pogodi Krim, to je eskalacija“. Vidimo da je Rusija pretila praznom puškom - rekao je on za Kurir.