"UKRAJINCI ĆE POMALO UJEDATI, ALI NEMA ŠANSE DA OZBILJNIJE NAPADNU" Boljević: Rusija ojačava dve grupacije, OVO IM JE SLEDEĆI CILJ

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, doputovao je iznenada u Moldaviju na samit Evropske političke zajednice gde je razgovarao sa liderima zemalja Evrope o aktuelnoj krizi u Ukrajini.

A dok je Evropa u Moldaviji vodila sastanke, sa druge strane predsednik Rusije Vladimir Putin samouvereno je iznosio stavove o pobedi Rusije

Gosti jutarnjeg programa bili su pukovnik prof. dr Velibor Stević i advokat Milan Đukić,a iz Moskve u program se, putem vajber poziva,pridružio i šef katedre patologije na Sečenovskom Univerzitetu prof.dr Sergej Boljević.

Boljević je podelio najnovije informacije o dešavanjima u belgorodoskoj oblasti.

- Ovo je probni udar da vide da li može da se ide dalje. Njima nije cilj da zauzimaju teritoriju, nego da uplaše narod. Nema tu, sve je jasno. Ozbiljno je, ima žrtava, to je sve stvarno tako. Ali neće moći dalje. Po malo će ujedati, ali neće kasnije moći da se kreću preko granice kako oni misle. Sprema se organizacija povećanja dve armije, i nekoliko okruga, a sledeće mesto oslobođenja biće Harkov. Time neće moći da ulaze u Belgorodsku oblast - kaže Boljević.

Stević smatra da to nisu ukrajinske snage nego diverzanti.

- Cilj im je da izazovu metež, strah, paniku. Nema mnogo poveđenih civila, ali izaziva paniku. Rusija neće tolerisati to. Ona će gađati Kijev, ali ne civilne objekte, nego važne taktičko strategijske objekte. Oni će sada još žešće da dejstvuju - smatra Stević.

Đukić se pridružio razgovoru, prisetivši se SSSR koja se, prema njegovom mišljenju, ne razlikuje od današnje politke Rusije.

- Neprijatna vest je da se tokom napada jedan deo bezbednosnih struktura razbežao. Procenili su da treba da uzmaknu bar u belgorodskoj oblasti. Baš deo tih ljudi koji sebe zovu partizani, dobrim delom su Rusi, i taj deo je neprijatan. To je apsurd. Pored toga što se predsednici obe države zovu isto, kao i dva vrhovna komandanta vojski se isto zovu, i u ukrajinskoj armiji imate Ruse, kao što i u ruskoj vojsci imate Ukrajince i to govori o čitavoj tragediji i užasu koji se dešava. Kada se igra fudbal i kada se ratuje, ponekad se igra i kod kuće, ne samo u gostima. Čini mi se da Ukrajinci hoće da pokažu da ništa nije van njihovog dometa - rekao je Đukić, istakavši:

- I u prvom i u drugom napadu nema izveštaja šta se desilo. Idu sa vrlo jasnom svešću da je mala šansa da će odatle da izvuku živu glavu. I to je, kada je reč o odlučnosti, nije za potcenjivanje.

To su ukrajinski teroristi - dopunjuje sagovornikovu izjavu Boljević.

- Znate li čitavu istoriju? To su Rusi, ali ih mi zovemo ukrajinski teoristi. Sve što sada imamo - imamo od 1945. godine. Engleska je ključni igrač što se tiče kolektivnog Zapada. To je ta zlatna milijarda koja hoće da uništi drugu zlatnu milijardu. Pogledajte na Kosovu i Metohiji šta se dešava. Opet tamo rovare, a protiv Srba će krenuti, jer su Srbi vekovima prijatelji sa Rusima. Svi hoće da uđu u zlatnu milijardu. To je suština i razlog zbog kojeg su sukobi u toku - izričit je Boljević.

Đukiću je "simpatičan" narativ našeg naroda, da su Rusi svemoćni.

- Ukrajina drži liniju fronta. Rusija nema više od 200.000 vojnika, pa ćemo da vidimo u narednim danima i mesecima. Verovali smo da će da sravne Ukrajinu, ali sada imamo otvorenu Rusiju i kineskog vazala. I neće najveći problem biti sankcije, odmah, ali su joj naneli štetu, što će da izazove dugoročne sistemske promene. Najveća zemlja na svetu, imperijalana sila, koja izvozi sirovine, i uvozi tehnologiju. A kako će onda te strateške igre da se dešavaju? Da li je kineski interes da Rusija bude vazal? Rusija nema više gde da nudi gas, Sada kada imate samo jednog velikog kupca, onda i on dosta toga diktira - rekao je Đukić.

Boljević se uopšte ne slaže.

- Uvaženi oponent je toliko rekao, a ništa tačno! Ako je 50 zemalja protiv Rusije, ne znači da je čitav svet. Čitav svet podržava Rusiju. Kina i Rusija imaju odlične odnose. Šta to znači vazal? Vazal je Zapadna Evropa, a Amerika joj diktira, i uhvati me mučnina odmah kad na to pomislim. Kina i Rusija se podržavaju, baš uticajem Amerike, jer samo tako mogu da se odbrane od američke agresije, kada krene. Ja živim ovde, kažem vam da se niko ne buni ovde, kod nas je inflacija niska, sankcije protiv sankcija, ovde toga nema. Gledajte objektivno i Zapadne podatke koji to kažu. Mi ništa ne osećamo šta se dešava, imamo svoje firme, neka su otišle zapadne - kaže Boljević i pita se šta će biti dalje:

- Neće se brzo završiti ovaj sukob!

Đukić se slaže i procenjuje da će rat trajati do proleća sledeće godine, a Stević smatra da će se sve rešiti u Moskvi.

