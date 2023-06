TELO MU KRVARI SA SVIH STRANA: Beloruski disident tvrdi da Moskva krije zdravstveno stanje Lukašenka DOKTORI SU NEMOĆNI

Beloruski disident Valerij Cepkalo tvrdi da se predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko onesvestio i obilno krvario tokom nedavne posete Moskvi.

Cepkalo tvrdi da je Lukašenku iznenada pozlilo tokom posete ruskom lideru Vladimiru Putinu prošlog meseca i da je ceo slučaj zataškan. Beloruski opozicionar, koji godinama živi van zemlje, tvrdi da je dobio jezive detalje o Lukašenkovom "neizlečivom stanju" od ruskih lekara kojima je naređeno da ga leče u bolnici u Кremlju.

Dejli mejl navodi da bi to onda bio drugi put za svega mesec dana da se beloruski lider razboleo tokom posete Putinu.

Cepkalo navodi da njegovi medicinski izvori ukazuju na to da Lukašenko (68) ima ozbiljnu genetsku kardiovaskularnu bolest.

- Ruski lekari su dobili naređenje iz Кremlja da ga spasu po svaku cenu - rekao je Cepkalo ukrajinskoj novinarki Alesji Bazman.

Lukašenko je inače prošlog meseca boravio u Rusiji kako bi se sastao sa Putinom i prisustvovao sastancima za Vrhovni evroazijski ekonomski savet.

foto: EPA / MIKHAIL KLIMENTYEV / Kremlin

- Apsolutno sam uveren da bi ga Кremlj već otrovao da je hteo to da učini - rekao je Cepkalo koji je bivši zamenik ministra spoljnih poslova i nekadašnji predsednički kandidat.

Jedini bliski saveznik Vladimira Putina, prema njegovim rečima, hitno je bio smešten u kliničku bolnicu u Кremlju.

- Ispostavilo se da su lekari prvo pokušali da ga dovedu u normalno stanje. Bio je u akutnom šoku i čak se onesvestio. Кad se to dogodilo skoro svi vodeći lekari Moskve, najbolji specijalisti, bili su mobilisani usred noći. Došlo je do transfuzije krvi ili je njegova krv na neki način očišćena da bi se sprečilo stvaranje ugrušaka. Znam da je krvario odasvud. I zaista postoji veoma ozbiljna genetska kardiovaskularna bolest. Apsolutno je jasno da je to neizlečivo... Vratiće se - tvrdi opozicionar.

Cepkalo tvrdi da njegove informacije potiču od ruskih lekara koje su noću budili da leče Lukašenka. Navodi da medicinari sada "traže retke lekove" ​​i da je sazvan poseban "konzilijum lekara" kako da ga leče.

Lukašenko se zadržao u Moskvi dva ili tri dana. Dejli mejl navodi da je nekoliko dana kasnije na sastanku sa predstavnicom ruske centralne banke izgledao bled i slab.

- Bolest će dovesti do krvarenja u svim organima. To se manifestuje i spolja na telu i može se suzbiti samo hormonskom terapijom. Ali hormonska terapija pomaže samo privremeno. Bolest se razvija. Nema alata da je zaustavimo. Ne mogu da kažem koliko može da potraje. To se može dogoditi u najbližem mesecu ili možda nedeljama - rekao je Cepkalo i još jednom ponovio da je informacije dobio od lekara koje su navodno probudili te noći.

Lukašenko je inače prošlog meseca u Minsku i Moskvi viđen kako nosi nešto što je izgledalo kao kateter na ruci.

(Kurir.rs/Dejli mejl)