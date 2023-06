HERSON POTOPLJEN POSLE RAZARANJA BRANE! Stručnjaci tvrde: Destrukcija skraćuje front i onemogućava kretanje

Brana na Dnjepru, deo hidroelektrane Kahovka, razorena je u eksploziji, a voda je za samo nekoliko sati potopila delove regionalne prestonice Herson i još 24 sela i grada u tom delu Ukrajine, a čak 80 naselja je ugroženo.

Prema pojedinim informacijama, poplavni talas je visok oko 10 metara, a u opasnosti je i nuklearna elektrana Zaporožje, najveća u Evropi. Ukrajinci su za razaranje optužili ruske snage, koje drže hidroelektranu već skoro godinu dana, a Kremlj diverzante pod kontrolom Kijeva.

foto: AP/Ukraine's Presidential Office

OFANZIVA I KRIM - Ruski teroristi su u 2.50 po lokalnom vremenu izveli unutrašnju detonaciju struktura hidroelektrane Kahovka. Ovo je teroristički čin. Rusija je detonirala bombu i izvela najgoru ekološku katastrofu koju je skrivio čovek u poslednjih nekoliko decenija.

Rusija je najopasniji terorista na svetu. Oni kontrolišu branu i hidroelektranu više od godinu dana. Fizički je nemoguće razneti je spolja granatama. Minirali su je ruski okupatori i oni su je razorili - poručio je Volodimir Zelenski, ukrajinski predsednik.

foto: AP/Ukraine's Presidential Office

On je dodao da razaranje samo potvrđuje "da Rusi moraju biti proterani sa svakog dela ukrajinske zemlje". - Nijedan metar im ne sme biti ostavljen, jer oni svaki metar koriste za teror. Samo pobeda može da nam donese sigurnost. A pobedićemo. Teroristi neće uspeti da nas zaustave vodom, raketama ili bilo čime drugim - poručio je Zelenski.

foto: AP/Ukraine's Presidential Office

S druge strane, Rusija je odgovornost za sve prebacila na Ukrajinu. - Možemo jasno i bez sumnje da kažemo da je ovde reč o sabotaži ukrajinske strane. Kijevski režim treba da snosi svu odgovornost za ono što se desilo. Cilj razaranja brane je lišavanje Krima pijaćom vodom i skretanje pažnje sa kontraofanzive. Ova sabotaža je povezana i s činjenicom da su imali veliku ofanzivu pre dva dana, a da nisu postigli ciljeve i da im je ofanziva u problemu - rekao je na konferenciji Dmitrij Peskov, portparol Kremlja i ruskog predsednika Vladimira Putina.

foto: AP/Ukraine's Presidential Office

Ministar odbrane Sergej Šojgu optužio je Ukrajinu da je razaranje brane deo plana prebacivanja snaga iz tog dela na druge delove fronta, prenosi Gardijan. On je dodao i da je za tri dana u borbama ubijeno više od 1.500 ukrajinskih vojnika. Samo nekoliko sati nakon razaranja brane u mnogim naseljima Hersonske oblasti pokrenuta je evakuacija zbog naglog skoka nivoa Dnjepra. Do zaključenja broja ukrajinske vlasti su evakuisale najmanje 885 ljudi iz naselja na zapadnoj obali Dnjepra, uključujući i grad Herson, a ruske stanovnike više od 300 kuća iz naselja na istočnoj obali, a posebno iz Nove Kahovke. - Evakuisana sam iz potopljene Antonivke. Naša škola i stadion su pod vodom, kao i putevi - rekla je za Rojters Lidija Zubova (67) dok je čekala voz za evakuaciju i iz Hersona.

foto: AP/Ukraine's Presidential Office

Na obali reke koju kontrolišu Rusi gradonačelnik Nove Kahovke Vladimir Leontjev rekao je da je nivo vode skočio za 12 metara. STRATEŠKA ANALIZA Analitičar Darko Obradović, programski direktor Centra za strateške analize, rekao je za Kurir da je Moskva mesecima izvodila informacionu operaciju kojom je pripremala svetsko javno mnjenje na razaranje brane.

foto: AP/Evgeniy Maloletka

- U strateškom smislu ovo odgovara samo Rusiji jer oni sada po plavnim kartama zaprečavaju put ukrajinskoj vojsci. Ukoliko znamo da su južno od Hersona bile stacionirane najelitnije ruske trupe, koje su lako mogle da budu stavljene u okruženje na tom operativnom pravcu, sada se izazivanjem takve ekološke katastrofe pravi prirodna brana u odnosu na potencijalnu ukrajinsku ofanzivu. Posebno ukoliko znamo da je Ukrajina imala pod kontrolom i ostrva na Dnjepru. Ovo je taktički potez Rusa, sračunat da se skrati front što je više moguće i da ovaj put bude apsolutno neprohodan za nastup ukrajinske vojske - rekao je on. Kada Rusija povede informacionu operaciju, dodaje on, zna se da će se to na šta upozoravaju dogoditi.

foto: AP/Evgeniy Maloletka

- Sad je opasno Zaporožje jer su i oko te nuklearne elektrane vodili kampanju. Nadam se zdravom razumu i nadam se da ovi kotlovi i reaktori neće prokuvati. Zapad je složan u osudi napada, ali je jako teško očekivati da će se ostatak sveta zgroziti nad ovim što su Rusi uradili iz razloga što je inormacioni ambijent tamo bitno drugačiji od informacionog ambijenta u Evropi.

foto: AP/Nina Lyashonok

To će zapravo biti prepreka. Kada govorimo o državama poput Indije i Kine treba imati na umu da će one u narednim danima osuditi ovaj potez gde će sve opšte formulisati, ali će ponoviti svoj zahtev da Zaporožje ne sme da se koristi za diverzije u ovom ratu - naveo je Obradović. S druge strane, bivši agent FSB, nekadašnji vođa u Donbasu i sada kritičar Kremlja, tvrdi da poplave odgovaraju Ukrajini. - Voda bi mogla da odnese naše snage ispod Nove Kahovke. Takođe, mogla bi da odnese naše odbrambene položaje, minska polja, magacine s municijom... - rekao je on na Telegramu.

foto: AP/Evgeniy Maloletka

Kako navodi BBC, Kahovka je šesta brana koju su gađali Rusi od početka sukoba. U septembru je uništena jedna kraj Krivog Roga, mesec dana kasnije hidroelektrane Zaporožje, Kremenčuk i Dnjestar. U decembru i februaru gađana je i brana u hidroelektrani Dnjepar. REAGOVANJA

Olaf Šolc Gađaju civile

- Razaranje brane Kahovka daje novu dimenziju ratu. Sve to odgovara načinu na koji Vladimir Putin vodi ovaj rat. Počinili su mnogo zločina tokom rata gađajući civilne mete - gradove, sela, bolnice, infrastrukturu... - poručio je nemački kancelar. Jens Stoltenberg Nečuveno

- Ovo je nečuven čin, koji još jednom demonstrira brutalnost ruskog rata u Ukrajini. Ugroženi su životi hiljade stanovnika i naneta je velika šteta životnoj sredini - napisao je na Tviteru generalni sekretar NATO. Šarl Mišel Ratni zločin

- Šokiran sam napadom bez presedana na branu Kahovka. Uništenje civilne infrastrukture je jasno ratni zločin i tražićemo od Rusije i onih povezanih s njom da polože račune - poručio je predsednik Evropskog saveta.

Kurir.rs/A. Ivanović