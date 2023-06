"OVO JE PONAVLJANJE SEVERNOG TOKA!" Analitičari procenjuju KO stoji iza dizanja u vazduh brane u Ukrajini I SA KOJIM CILJEM

Velika brana u oblasti koju kontroliše ruska vojska na jugu Ukrajine je uništena, posle čega je došlo do velike poplave. Ukrajinska vojska i NATO optužili su Rusiju da je digla branu u vazduh, dok Moskva okrivljuje Kijev.

Nivo vode oko brane koja je dignuta u vazduh, porastao je deset metara, a nekoliko nizvodnih ostrva već je potpuno poplavljeno.

Zbog eksplozije u hidroelektrani Nova Kahovka, opasnost od poplava proglašena je za 80 naselja, do sada je potpuno ili delimično poplavljeno više od 10 naselja. Na desnoj obali reke Dnjepar u tzv. u kritičnoj zoni nalazi se oko 16.000 ljudi, a lokalne vlasti evakuišu stanovnike sa ugroženih mesta.

Šta je do sada poznato o napadu na veliku ukrajinsku branu? Zašto je brana Nova Kahovka važna? Da li je ukrajinska ofanziva zaustavljena?

Na ova i mnoga druga pitanja o trenutnom stanju na ratištu odgovarali su u emisiji Usijanje Marko Miškeljin, iz centra za društvenu stabilnost i prof. dr Branko Nadoveza iz instituta za noviju istoriju

- Ovde se postavlja pitanje ko je na manjem gubitku, jer obe strane imaju velike gubitke. Na ukrajinskoj strani mnogi planovi su pali u vodu. Sam razlog zašto smo imakli ovoliku pauzu u ratovanju jest blatno tlo. I sada kada reka dodatno natopi teren ne možemo pričati o velikoj mehanizaciji na ukrajinskoj strani - rekao je Miškeljin i dodao:

- S druge strane Rusija će imati veliki problem sa navodnjavanjem Krima. Takođe, Rusi ovo nisu očekivali, vojnici nisu znali da će se to dogoditi jer su panično reagovali. Rusija je izgubila mogućnost da artiljerijski deluje na grad Herson. Međunarodna agencija za atomsku energiju prati situaciju i tvrde da elektrana nije ugrožena. Ono na šta su me podsetile reakcije obe strane jeste dizanje severnog toka u vazduh i bojim se da nećemo doći do odgovora ko je krivac za rušenje brane!

Nadoveza smatra da je ukrajinska strana odgovorna za rušenje brane:

- Od početka rata mi imamo protivrečne i šture informacije. Na osnovu nekih podataka možemo izneti neko lično mišljenje. Po mom mišljenju tu sabotažu je izvela Ukrajina. Takvi prizori vrlo efektivno deluju na zapad. Ja ne vidim da Rusi imaju bilo koji interes da ovako nešto naprave. Na zapadu ovo doprinosi raspoloženju antiruske histerije, kako bi se dodatno podržala Ukrajina. Ta brana je značajna za taj deo ratišta, to su sve monumentalni objekti za naše prilike. Ja verujem ruskom saopštenju da Ukrajina ne može da pokrene tzv. ofanzivu koju je planirala. Ovo je urađeno da bi se zapadno javno mnjenje animiralo protiv Rusije i da bi se Ukrajini dobavila još veća vojna pomoć. Mislim da će ovakvi događaji postati učestali. Cilj je da se dovedu mirovne snage. Da se ne ide na otvorenu kopnenu intervenciju.

Miškeljin se saglasio da rušenje brane treba da ostvati efekat na zapadno stanovništvo:

- Dve ključne reči se pominju da je ovo ratni zločin i ekocid. To se nadovezuje na narativ koji treba da približi zapadnom stanovništvu sam rat. Imamo snimke kako ukrajinski vojnici spašavaju kučiće iz vode. Cilj je da se predstavi ruska strana kao divlja, ona koja nema volju da razmišlja o bilo čemu drugom osim o svojim interesima. Teško je poverovati da je Rusija toliko očajna da bi ugrozila čitav Krim, zbog toga što će se nekih 200 kilometara fronta zaštiti.

Nadoveza je rekao da ne veruju u ukrajinsku kontraofanzivu, ali da smatra da bi ona kako je rekao probudila Rusiju.

- Ja u tu kontraofanzivu ne verujem. Oni moraju za to imati ofanzivno oružje, avione i odgovarajuću artiljeriju i to je više psihološki pristisak na zapad da im se to hitno isporuči. Oni moraju prvo onesposobiti rusku odbaranu, pa tek onda krenuti pešadijm. Lično ja bih voleo da dođe do te kontraofanzive, jer bi ona probudila Rusiju. Ona bi morala da promeni strategiju rata i da upotrebi daleko više svojih mogućnosti. Rusija treba da otvori dva nova fronta iz Belorusije i iz Odese. Belorusija nije u ratu, ali je saveznik Rusiji i savez Rusije i Belorusije omogućava. Ne mora tu učestvovati beloruska vojska. Rusi moraju ako žele pobedu krenuti u svakom pogledu mnogo odlučnije u ovaj rat.

