ŽENKA KROKODILA DOBILA PODMLADAK BEZ MUŽJAKA: Fenomen zabeležen u zoološkom vrtu NAUČNICI DO SADA NISU VIDELI NIŠTA SLIČNO

Prvi slučaj ženke krokodila koja je dobila mlade bez mužjaka potvrđen je u jednom zoološkom vrtu u Kostariki.

Ženka krokodila je proizvela fetus koji je bio 99,9 odsto genetski identičan njoj.

Fenomen takozvanog devičanskog rođenja ranije je potvrđen kod nekih vrsta ptica, riba i drugih gmizavaca, ali nikada kod krokodila. Naučnici kažu da bi ta osobina mogla biti nasleđena od evolucionog pretka jer su dinosaurusi takođe mogli biti sposobni za samoreprodukciju.

Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu "Royal Society journal".

Osamnaestogodišnja ženka američkog krokodila položila je jaje u parku Reptilanija u januaru 2018. godine. Fetus je iznutra bio potpuno formiran, ali nije se izlegao. Ženka koja je snela jaje dobijena je kad je imala dve godine i držana je odvojena od drugih krokodila ceo život.

Zbog toga je naučni tim zoološkog vrta parka kontaktirao doktora Vorena Buta koji se već 11 godina bavi proučavanjem "devičanskog rođenja" koje je naučno poznato kao partenogeneza.

But je analizirao fetus i otkrio da je više od 99,9 odsto genetski identičan svojoj majci - potvrđujući da nema oca. Rekao je da nije iznenađen otkrićem.

- Videli smo takve slučajeva kod ajkula, ptica, zmija, guštera... Pojava je česta i rasprostranjena - rekao je But.

Navodi da su devičanska rođenja možda češća kod krokodila i da su do sada ostala neprimećena jer ljudi nisu tražili takve primere.

- Postojao je veliki porast izveštaja o partenogenezi kad su ljudi počeli da drže kućne zmije, ali prosečni ljubitelj gmizavaca ne drži krokodila - rekao je But.

Nejasno je zašto se partenogeneza javlja kod različitih vrsta, ali se pojave sve češće pojavljuju u naučnoj literaturi i to verovatno zato što je istraživači sada traže.

Jedna teorija je da se to dešava kod vrsta koje su sposobne za partenogenezu kada se broj smanjuje, a već su na ivici izumiranja. But je rekao da se to možda dogodilo nekim vrstama dinosaurusa kad se njihov broj smanjio zbog promena u životnoj sredini.

- Činjenica da je mehanizam partenogeneze isti kod toliko različitih vrsta sugeriše da je to veoma drevna osobina koja je nasleđena kroz vekove. . Partenogeneza podržava ideju da bi se i dinosaurusi mogli razmnožavati na ovaj način - navodi But.

