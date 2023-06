"BIĆE KAO U ČERNOBILJU": Pojavio se transkript razgovora za koji Ukrajina tvrdi da je DOKAZ da su Rusi srušili branu u Hersonu!

Ukrajinska služba unutrašnje bezbednosti (SBU) saopštila je ranije u petak da je presrela telefonski poziv koji je navodno dokazao da je ruska „diverzantska grupa” digla u vazduh hidroelektranu i branu u Kahovki na jugu Ukrajine.

Jednoipominutni audio snimak navodnog razgovora na svom Telegram kanalu prikazuje dvojicu neidentifikovanih muškaraca koji su, izgleda, razgovarali o posledicama katastrofe na ruskom. Prvi govornik počinje razgovor rečima:

- Novosti. Juče je bio snimak na Telegram kanalu – vojnik je stajao, pokrivenog lica, u uniformi. I kaže da nema poplava, da ljudi žive normalno. A iza njega je prozor i vidi se voda do kolena.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Drugi govornik kaže: - Smešno je. Da li se radi o tome da je hidroelektrana uništena?

Prvi govornik: - Da. Glavni problem je što hidroelektrana hladi njihov nuklearni reaktor.

Drugi govornik: - To je u redu. Uradili su to sami sebi. Eksplodiraće i to je to.

Prvi govornik: - Naši momci su to uradili. Nisu oni, naši su.

Drugi govornik: - Stvarno, bio je naš? Rekli su da su ga Hoholi (pogrdni izraz za Ukrajince) digli u vazduh.

Prvi govornik: - Nisu ga digli u vazduh. Naša diverzantska grupa je tamo. Hteli su da izazovu strah ovom branom. Nije išlo po planu. (Desilo se) više nego što su planirali.

Drugi govornik: - Da, pa, naravno. Biće kao u Černobilju, zar ne?

Prvi govornik: Izgrađen 1950-ih. Brzo je pao.

Rojters javlja da SBU nije ponudio više detalja o razgovoru ili njegovim učesnicima. Rečeno je da SBU pokrenuo krivičnu istragu za ratne zločine i "ekocid".

„Osvajači su hteli da ucene Ukrajinu dizanjem brane u vazduh i inscenirali su katastrofu, koju je napravio čovek, na jugu naše zemlje“, navodi se u saopštenju.

Rusija i zvaničnici koje je nametnula u okupiranim delovima Ukrajine okrivili su Kijev za uništavanje brane, ali nisu ponudili nikakve dokaze i dali su različita oprečna objašnjenja.

„Ruska Federacija je dizanjem u vazduh brane Kahovske HE konačno dokazala da predstavlja pretnju celom civilizovanom svetu. Na kraju krajeva, samo prava teroristička država može organizovati veštačku i ekološku katastrofu ovog nivoa. I ona će za to svakako odgovarati – i na ratištu i na međunarodnim sudovima. Naš zadatak je da privedemo pravdi ne samo vođe Putinovog režima, već i obične počinioce zločina“, naglasio je šef SBU Vasil Maljuk.

Ruske i ukrajinske vlasti se međusobno optužuju za granatiranje brane u Hersonu koje je dovelo do poplava, zbog kojih je na hiljade ljudi ostalo bez svojih domova, dok su stotine hiljada njih ostale bez normalnog pristupa vodi za piće.

Kijev tvrdi da je pucanje brane ruska "ekološka bomba masovnog uništenja", dok iz Moskve poručuju da je reč o terorističkom aktu koji su izvele ukrajinske snage u okviru svoje kontraofanzive.

Ukrajinska vojska: Poplave prinudile Ruse na povlačenje Poplave izazvane uništenjem brane hidroelektrane Kahovka na jugu Ukrajine prinudile su ruske trupe u Hersonskoj oblasti da se povuku pet do 15 kilometara, izjavila je danas portparolka južne ukrajinske komande Natalija Humenjuk. Humenjuk je za ukrajinsku televiziju rekla da je preraspoređivanje trupa "praktično prepolovilo" rusko granatiranje u regionu Hersona. Rojters je naveo da ne može nazavisno da proveri situaciju na bojnom polju.

Rusi tvrde: Dve osobe ubijene u toku evakuacije

Guverner Hersonske oblasti pod kontrolom Rusije Vladimir Saldo izjavio je danas da su dve osobe ubijene i dve ranjene u Golaja Pristanu kada su Ukrajinci granatirali punkt za evakuaciju civila sa poplavljenog područja, usled uništenja Kahovske brane.

foto: Twitter/nexta_tv

U međuvremenu je portparol Kremlja Dmitrij Peskov optužio Ukrajinu za napade na ruske spasioce u poplavljenom području, preneo je Rojters. Ukrajinski zvaničnici su u sredu optužili ruske snage da ciljaju spasioce na desnoj obali Dnjepra, koja je pod kontrolom Kijeva, navodi Rojters. Saldo je saopštio je danas i da je iz te oblasti evakuisano 5.000 osoba nakon pucanja brane Nova Kahovka.

"Do danas je broj evakuisanih iz poplavljenih područja gradskog okruga Nova Kahovka, opštinskih okruga Aleškin i Golaja Pristan u Hersonskoj oblasti porastao na 5.000 ljudi. Među njima je 178 dece i 62 invalida", napisao je Saldo na Telegramu, prenosi TASS.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski posetio je juče poplavljenu južnu oblast Hersona i razgovarao o situaciji posle uništenja brane Kahovka. Zelenski je napisao na Telegramu da je razgovarao sa nadležnima o evakuaciji stanovništva iz potencijalnih poplavljenih zona, saniranju posledica izazvanih eksplozijom brane, kao i organizaciji života i podršci poplavljenim područjima, preneo je Rojters.

Kurir.rs/Blic