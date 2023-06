NAUČNICI UPOZORAVAJU DA NAM STIŽE OPASNI FENOMEN: Vraća se El Ninjo, a sledeće godine nas očekuje PAKAO! (VIDEO)

Američki naučnici potvrdili su da je vremenski fenomen, poznat kao El Ninjo, več krenuo u Tihom okeanu i verovatno doprineo otopljenju cele planete, koja se već zagreva usled klimatskih promena. Naučnici su upozorili da će 2024. godina verovatno biti najtoplija godina od kako se meri temperatura.

Bi-Bi-Si prenosi da oni strahuju da bi to moglo da dovede do toga da se pređe ključna tačka globalnog zagrevanja od 1,5 stepeni Celzijusa, što će potencijalno uticati i na vreme u celom svetu. To znači da bi mogo da dođe do suša u Australiji, više kišnog vremena na jugu SAD, ili do oslabljenja indijskih monsuna.

- El Ninjo se sada se pojačava i očekuje se da će dostići vrhunac krajem ove godine u smislu intenziteta - rekao je šef dugoročnog predviđanja u kompaniji UK Met Ofis Adam Skejf.

Kako navodi BBC, južna oscilacija El Ninja, ili ENSO, kako se zvanično naziva, ima tri različite faze: toplu, hladnu i neutralnu.

Vruća faza, odnosno El Ninjo, dešava se na svakih dve do sedam godina i predstavlja fenomen kada se tople vode zadržavaju na površini u blizini obala obala Južne Amerike i šire se preko okeana, ispuštajući značajne količine toplote u atmosferu.

Rekordno tople godine, poput 2016, najtoplije na svetu, obično dolaze godinu dana nakon snažnog El Ninja.

Kurir.rs/BBC