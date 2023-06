POTRESNO, POSLEDNJE REČI MAJKE ČIJA SU DECA 40 DANA PREŽIVELA SAMA U DŽUNGLI: Najstarija ćerka ispričala sve o čudesnom spasenju

Majka dece, koja su spasena posle 40 dana u amazonskoj džungli u Kolumbiji, rekla im je da je ostave i pronađu ponoć, dok je ona umirala.

Magdalena Mukutuj preživela je četiri dana nakon što se avion srušio, rekao je otac dece Manuel Ranoke. On je rekao kako mu je najstarija ćerka ispričala da ih je majka molila da odu i spasu se.

Deca, od 13, devet, pet i jedne godine, spasena su u petak iz džungle i prebačena u bolnicu.

Ona su prebačena u vojnu bolnicu u Bogoti, gde primaju medicinsku pomoć.

"Lesli (13) mi je jasno stavila do znanja da je njihova majka bila živa četiri dana. Pre nego što je umrla, majka im je rekla da odu odatle. "Videćete kakav je čovek vaš tata, i on će vam pokazati istu vrstu velike ljubavi koju sam ja pokazivala vama"", rekao je on, objavio je Telegraf prenoseći pisanje britanskog BBC.

Sve više detalja izlazi na površinu nakon čudesnog spasavanja dece koja su 40 dana provela u džungli, uključujući i šta su prvo rekli kada su pronađeni.

Nikolas Ordonez Gomez, član spasilačkog tima, prisetio se trenutka kada su pronašli decu.

"Najstarija ćerka, Lesli, sa bebom u rukama, potrčala je prema meni i rekla da je gladna. Jedan od dvojice dečaka je ležao na zemlji. Ustao je i rekao mi da mu je mama umrla", ispričao je spasilac.

Gomez je ispričao da su spasioci odgovorili pozitivnim rečima, da su njihovi prijatelji i da ih je poslala njihova porodica. "Nakon toga je dečak rekao da želi hleb i kobasicu", dodao je spasilac.

Magdalena i njena deca letela su cesnom 206 za Araracuru, u provinciji Amazonas, 1. maja, kada su poslali poziv u pomoć zbog kvara motora.

Ona i dva pilota poginula su nakon pada aviona. Njihova tela su pronađena na mestu pada, ali su deca preživela i krenula da lutaju u potrazi za pomoć.

Nestala deca postala su fokus velike spasilačke operacije u kojoj je učestvovalo na desetine vojnika i lokalaca.

Spasioci su ušli u trag deci nakon što su uočili znakove u džungli, uključujući otiske stopala i voće koje je ugrizeno.

Članovi zajednice nadali su se da će im njihovo poznavanje voća i veština preživljavanja u džungli dati veće šanse da prežive.

