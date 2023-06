"LOŠE STVARI PO NJIH SE TEK OČEKUJU!" Miletić: Ovaj rat će ubiti osećaj Ukrajinaca prema ruskom delu njihovog identiteta!

Ruski general i načelnik štaba 35. kombinovane armije Sergej Gorjačov, prema nezvaničnim informacijama, poginuo je u blizini sela Velika Novosilka na jugozapadu Donjecka. Gorjačov je navodno poginuo u ukrajinskom raketnom napadu.

Britanski Telegraf, pozivajući se na navode proruskih vojnih blogera, prenosi da je Gorjačov poginuo 12. juna u "teškim borbama" na jugu Donjecka gde je Ukrajina oslobodila nekoliko sela od početka ofanzive. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je ukrajinska vojska zauzela tri sela na jugoistoku zemlje tokom kontraofanzive usmerene protiv ruskih snaga.

foto: Foto Printscreen Telegram

Rusija je s s druge strane, izvela snažan raketni udar tokom noći na Krivi Rog, grad u Centralnoj Ukrajini. Tri osobe su poginule, a 25 je povređeno i pričinjena je veća materijalna šteta, a pod ruševinama verovatno ima ljudi i spasioci tragaju za njima. na civilnoj infrastrukturi, a gađani su i Kijev i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Tokom ranih jutarnjih sati sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom Ukrajine, a vojni zvaničnici u Kijevu su saopštili da su snage protivvazdušne odbrane uništile sve ruske rakete koje su gađale ukrajinsku prestonicu, prenosi Rojters.Vrhovna vojna komanda Ukrajine saopštila je da su vazduhoplovne snage uništile 10 od 14 krstarećih raketa koje je Rusija lansirala na Ukrajinu i jedan od četiri drona iranske proizvodnje. Nije poznato koliko je projektila pogodilo Krivi Rog i gde su bespilotne letelice koje je lansirala Rusija pogodile svoje ciljeve.

Da li ukrajinska kontraofanziva već daje očekivane rezultate? Kakav odgovor Rusi spremaju za ukrajinsku kontraofanzivu?

Na ova i druga pitanja odgovarali su gosti Usijanja Slobodan Dimitrijević iz srpsko-ruskog pokreta i Ivan Miletić, stručnjak za međunarodnu bezbednost.

foto: kURIR TELEVIZIJA

Dimitrijević smatra da osvajanje 7 sela od strane ukrajinske vojske nije posebno impresivno:

- Nisam sasvim siguran na kakav su uopšte otpor nailazili kada si osvajali tih 7 sela. To su sada pusta područja. To što su oni izvršili jedan prodor mene mnogo ne impresionira i ne očekujem da je to poseban uspeh. Ovo je nešto na šta su oni prinuđeni. Imali su u borbma za Bahmut oko 75.000 mrtvih i 200.000 ranenih. Svaki njihov uspeh, ja bih sa dozom sumnje prihvatio, a naravno bio bih srećan da se operacija završi i da do rata nije ni došlo. Mislim da se loše stvari po njih tek očekuju. Žao mi je što su uopšte naterani na ovu kontraofanzivu. Znam da narod nije za to - rekao je Miletić i dodao:

- To čime ono njih snabdevaju je daleko od sofisticiranog oružja. Mi smo čuli da je Rusija izvršila napad dronovima. Ono što Rusi mogu da urade ne daj Bože da se oseti.

Milletić se nije saglasio i rekao je da je po njemu problem ne u nedostatku oružja već u neobučenosti vojnika za njegovu upotrebu:

foto: kURIR TELEVIZIJA

- Ne bih se složio da Ukrajini manjka oružja, već je problem u tome znaju li vojnici da ga koriste. Uvek je bila debata da li su oni obučeni da koriste takva sredstva. A dobijaju ih naravno. Čak smo i sa ruske strane imali izjave da oni imaju adekvatno naoružanje. Ukrajinci brane svoju državu. Reći da oni ne žele da brane svoju državu, mislim da je neprimereno. Imate onu poznatu izreku da se u ratu rađa nacija. Ja mislim da će se ukrajinska nacionalna svest ojačati iz sukoba sa Rusijom i zasnivaće se na antagonizmu prema Rusiji. Ovaj rat će ubiti njihov osećaj prema ruskom delu njihovog identiteta.

Dimitrijević smatra da je Donbas neodvojivi deo Rusije.

- Donbas je nerazdvojivi deo Rusije. Ove četri teritorije će ostati u sklopu teritorije Rusije. Kao što mislim da će Kosovo da ostane u sastavu Srbije. Ukrajina postoji od 1991. godine. Dobila je samostalnost zahvaljujući ruskom narodu. Sovjestski savez je dozvolio da se 17 država formira. Jedini deo u Ukrajini koji nije deo ruskog prostora jeste Galicija.

06:46 LOŠE STVARI PO NJIH SE TEK OČEKUJU! Miletić: Ovaj rat će ubiti osećaj Ukrajinaca prema ruskom delu njihovog identiteta!

Miletić je istakao da zabran izvoza žita najviše šteti stanovništvu Afrike:

- Kupovna moć stanovnika Evrope je izuzetno velika za razliku od stanovništva u Africi gde jedan dolar mnogo znači. Male promene u ceni u zemljama gde je manja platežna moć prave veliki problem. Ovo što se desilo sa Ukrajinom najviše se odrazilo na afričkom stanovništvu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.