OVO JE GENERAL KOJI STOJI IZA UKRAJINSKE KONTRAOFANZIVE: Valerij Zalužni ključna figura u izvođenju operacije oslobađanja zemlje

Valerij Zalužni, Foto: Printskrin / You Tube

Dugo očekivani pokušaj Ukrajine da povrati teritorije na istoku i jugu zemlje, koje je Rusija okupirala poslednjih 18 meseci, sada je u punom jeku. Ključna figura u planiranju i izvođenju ove operacije je general Valerij Zalužni, 49-godišnji ukrajinski glavnokomandujući.

Donedavno malo poznat, njegova popularnost sada parira popularnosti predsednika Vladimira Zelenskog.

Gen Zalužni, ili „naš Valera“ kako prijatelji i stari drugovi vole da ga zovu, imenovan je za glavnokomandujućeg ukrajinske vojske u julu 2021. godine. Oni koji ga dobro poznaju kažu da je imenovanje, koje je lično izgurao predsednik Zelenski, bilo iznenađenje za generala, ali i za mnoge druge, jer je njegovo unapređenje podrazumevalo penjanje na nekoliko stepenica na lestvici karijere.

Zalužni je već bio poznat kao ambiciozan i moderan komandant, ali i nepretenciozan čovek koji je voleo da se šali sa svojim potčinjenima.

U roku od sedam meseci vodio je odbranu Ukrajine od invazije u punom obimu. Do 26. februara 2022. bilo je jasno da ruske trupe ne uspevaju da „zauzmu Kijev za tri dana“, što se u početku činilo verovatnim ishodom, prenosi BBC.

Ali stvarnost je ostala mračna i ukrajinske vlasti su pozivale javnost da ne paniči. Ruske trupe su napredovale na severu, istoku i jugu Ukrajine i predstavljale značajnu pretnju za prestonicu.

Jedna ideja koja je lebdela među najvišim ukrajinskim zvaničnicima bila je da se počnu dizati u vazduh mostovi u blizini Kijeva preko ogromne reke Dnjepar, kako bi se sprečilo da Rusi pređu sa istočne leve obale na zapadnu desnu obalu, gde se, između ostalih strateških objekata, nalazila i vladina četvrt.

Valery Zaluzhny, the man behind Ukraine's counteroffensive https://t.co/XfsE9HriMi — BBC News (World) (@BBCWorld) June 14, 2023

Pozvali su generala Zalužnog da bi saznali njegovo mišljenje.

„Ni pod kojim okolnostima to ne smemo da radimo“, kako se navodi, odgovorio je on, sedeći u to vreme u zadimljenom bunkeru.

„Ovo će biti izdaja i civila i vojske koji su ostali na istočnoj obali“, rekao je on. BBC je čuo podudarne izveštaje iz dva izvora uključenih u epizodu koji ukazuju da se to dogodilo.

Usledile su mnoge druge ključne odluke i do početka aprila 2022. ukrajinske trupe su potisnule rusku vojsku severno i istočno od Kijeva.

Rođen u porodici sovjetskog vojnika, Valerij Zalužni je jednom rekao da je uvek bio posvećen distanciranju od preterane hijerarhije Sovjetske armije. U vreme kada je pošao u vojnu školu sredinom 1990-ih Ukrajina je već bila nezavisna država.

Iako su njegovi udžbenici na vojnom koledžu možda datirali iz sovjetske ere, on je iz prve ruke saznao o stvarnosti rata. Godine 2014. imenovan je za zamenika komandanta u oblasti istočne Ukrajine gde je bio u toku sukob sa separatistima, uz podršku ruske vojske.

Ljudmila Dolhonovska, bivša pomoćnica Zalužnjeg, koja je bila uz njega u prvim danima ruske invazije, rekla je za BBC da je jedva spavao i da je održavao kontakt sa vojnim osobljem na liniji fronta.

„Mnogo je razgovarao telefonom sa svojim generalima, ali su razgovori uvek bili fokusirani i mirni“, rekla je ona.

foto: STR / AFP / Profimedia

Analitičari kažu da im je fleksibilnost koju su pokazale ukrajinske jedinice sa mlađim oficirima u stanju da donose odluke na bojnom polju dala značajnu prednost u odnosu na najjače strukture ruske vojske koje donose odluke.

Neki izvori u ukrajinskoj vojsci čak idu toliko daleko da kažu da su odlučujući komandanti na terenu ti koji su kolektivno odgovorni za uspehe Ukrajine, dok generalu Zalužnom treba pripisati samo to što im je ostavio slobodu da deluju.

Predsednik Zelenski je igrao ključnu ulogu u održavanju morala ukrajinske javnosti kroz svoja noćna obraćanja.

On je gurao imidž snažne uprave dok je vršio pritisak na strane partnere za finansijsku i vojnu podršku. Fokus generala Zalužnog bio je na ispravljanju vojne strategije.

Posle uspešnog napredovanja krajem leta i početkom jeseni, ukrajinske trupe su oslobodile velike delove ukrajinske teritorije na istoku i jugu. Vrhovni komandant je postao nacionalni heroj, uprkos tome što je retko viđen u javnosti i još ređe pristajao na intervjue.

foto: Shutterstock

Njegovo ime je postalo sinonim za hrabrost i odlučnost, a njegova reputacija je iznedrila anegdote i obrte fraza.

„Kada Zalužni uđe u neosvetljenu sobu, on ne pali svetlo, on gasi mrak“, glasila je jedna takva fraza. Njegovi rejtingi popularnosti su se izjednačili sa Zelenskim, a teoretičari zavere počeli su da spekulišu o mogućem razdoru između njih.

Govorilo se o tome da je Zelenski zamenio Zalužnog na mestu vojnog načelnika ili čak o tome da Zalužni osporio predsednikovo političko vođstvo. Do sada se nije desilo ni jedno ni drugo.

Izvor u predsedničkoj administraciji rekao je BBC-ju da „predsednik Zelenski jednostavno nema vremena za takvu ljubomoru jer je 102 odsto zaokupljen dobijanjem vojne podrške Ukrajini od njenih partnera“.

Kako se intenzivirala priča o predstojećoj ukrajinskoj ofanzivi, ruski vojni blogeri su sredinom maja počeli da kruže glasine da je general Zalužni teško ranjen ili čak ubijen.

Ovo je shvatio šef ruske spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin koji je rekao: „Naravno, imamo sve informacije o zdravstvenom stanju komandanta ukrajinske armije, ali ih nećemo otkriti“.

Pukovnik Anatolij Štefan, koji je blizak generalu Zalužnom, rekao je da je, iako se ukrajinski vrh ismejavao na glasine – koje su opisali kao „vrhunac ruskog propagandnog ludila“ – bilo jasno da su i Ukrajinci počeli da brinu.

Početkom juna ukrajinsko Ministarstvo odbrane objavilo je nekoliko fotografija na kojima general Zalužni prisustvuje vojnoj ceremoniji u Kijevu. Za sada je status heroja Valerija Zalužnog među Ukrajincima siguran, ali s obzirom na to da mnogi polažu nade u glavnokomandujućeg, budućnost će verovatno biti komplikovana.

Kurir.rs/Nova