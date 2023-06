"RUSIJA I BELORUSIJA SE UJEDINJUJU, A NA VLAST DOLAZI PUTIN?!" Stručnjak za bezbednost ukazao na još jedan razlog rata u Ukrajini

Belorusija je počela da dobija od Rusije taktičko nuklearno oružje, rekao je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko na ruskoj državnoj televiziji. Lukašenko je za kanal Rusija-1 rekao da oružje uključuje i ono koje je „tri puta” moćnije od atomskih bombi koje su SAD bacile na Hirošimu i Nagasaki 1945. godine. Kaže da neće oklevati da ga upotrebi ako se njegova zemlja suoči sa agresijom.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Ivan Miletić, stručnjak za međunarodnu bezbednost i Boško Zorić, pukovnik u penziji.

foto: Kurir Televizija

Na pitanje kako se taktičko nuklearno naoružanje razlikuje od balističkih raketa sa bojevim glavama Zorić je odgovorio:

- Balistička raketa nije oružje, već nosač oružja. Sve one mogu da nose i konvencionalne i nuklearne bojeve glave. Kada govorimo o taktičkom nuklearnom naoružanju smatra se da ono teži od jednog kilotona ili manje do 100 kilotona. Atomska bomba bačena na Hirošimu imala je 15 kilotona. To bi značilo da danas imamo i šest puta jače oružje ukoliko govorimo o 100 kilotona.

Objasnio je u kom slučaju bi nuklearne sile, konkretno Rusja mogle da upotrebe nuklearno naoružanje:

- Namena nuklearnog taktičkog naoružanja jeste za dejstvo po trupama u zoni borbenih operacija dok strateško nuklearno naoružanje ide čako i preko 1000 kilotona snage i namenjeno je za uništavanje čitavih gradova i oblasti. Rusija bi mogla da upotrebi nuklearno oružje ukoliko proceni da stvari na frontu ne idu u njenu korist, odnosno da na frontu gubi.

foto: Kurir Televizija

Miletić smatra da o upotrebi oružja ne odlučuje Aleksandar Lukašenko već Vladimir Putin:

- Glavni problem je što Lukašenko to ne kontroliše.To će biti ruska vojna baza, ruski hangari i ruski oficiri koji će to moći da otključaju, instaliraju i eventualno upotrebe. Kao što imate nuklearno oružje širom Evrope, ali u američkim vojnim bazama, što znači da samo SAD mogu njime da raspolažu.

Istakao je da su Rusija i Belorusija uveliko u formiranju državne zajednice što zapadu ne odgovara.

-. Rusija i Belorusija su u formiranju državne zajednice. Rat je to malo zaustavio i to je neka stolica koje čeka verovatno Putina kada mu istekne ovaj mandat. U januaru se intenziviralo ujedinjenje Rusije i Belorusije, a onda je ubrzo počeo sukob u Ukrajini što treba čitati da je zapad hteo da malo spreči to formiranje. Oni to vide kao obnavljanje Sovjstskog saveza. Zapadu je jako važno da to spreči - rekao je Miletić.

