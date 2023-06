"RUSIJA HOĆE DA UPOZORI NATO NUKLEARNIM NAPADOM U OVOM GRADU" Stručnjaci bez dileme: Amerika će se izviniti ili počinje žešći rat!

Ako je do sada bilo sumnje u to da su ruske pretnje nuklearnim oružjem tek puko zastrašivanje, nakon izjave američkog predsednika Džozefa Bajdena, deluje da je taj rizik sve realniji.

Bajden smatra "da su pretnje da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da upotrebi taktičko naoružanje stvarne".

Prethodno je Rusija postavila prvu seriju taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiji. Na pitanje "zašto to radi?", Putin je ležerno odgovorio da se samo radi o obuzdavanju - "zašto bismo pretili celom svetu? Ovo treba samo podsetiti svakoga ko misli da nam nanese strateški poraz. Već sam rekao da je moguća upotreba ekstremnih mera samo u slučaju opasnosti za rusku državu, ako je ugrožena naša teritorija i država Rusija", rekao je Putin.

foto: Shutterstock

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali realnost ovih iskaza, ali i celokupnu temu o nuklearnom naoružanju, su Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik “Politike” iz Moskve i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

Samardžija je prvo komentarisao izjave Bajdena, kao i to koliko su one verodostojne.

- Ne bih se oslanjao samo na njegove izjave. Naime, u Rusiji je trenutno velika rasprava o tome da li bi trebalo prvi da iskoriste nuklearno naoružanje. Profesor Sergej Karaganov je rekao da bi Rusija trebalo da izvrši preventivan nuklearni udar negde u Evropi, da vidi da li će SAD zaista reagovati shodno petom članu NATO-a i tako krenuli u kompletan nukearni rat. Rusija je kroz celo vreme spuštala granice. Dakle, prvo nije sprečila raspad Sovjetskog Saveza, potom nije sprečila raspad Istočnog bloka, niti raspad Jugoslavije - započeo je Samardžija, pa nastavio:

- Sada su došli do granice kada je moguće da se ugrozi konkretno ruska država. Tu se stvari u velikoj meri menjaju. Zato se i pokrenula rasprava da Rusija evenutalno izvrši udar koji bi bio poziv Americi da se izjasni, da li je spremna na totalni nuklearni rat ili će se povući. Udar bi bio kao opomena. Čak se pominje i poljski grad Poznanj na koji bi se udarilo. Rusija ne samo da je prenela raketne sisteme u Belorusiju, nego i razmišlja i u ovom smislu.

Miletić je komentarisao pomeranje ruskog naoružanja na prostore Belorusije:

- Ovaj rat ima problem jer suviše dugo traje. Počne razgovor o nekim rešenjima, pa nestane. Ali se ubrzo dogode pokreti strateških potencijala, koji su vrlo nezgodni, kao što je ovo pomeranje u Belorusiju. Ukoliko pogledate mapu, to je već malo u stomak NATO paktu. Rusija je uvek imala tu strategiju, uvek su išli u stomak, sećate se i za Nemačku. To im je uvek strategija bila i oni znaju zbog čega to rade. Nema tampon zone, Rusija će imati kompletno drugačiju strategiju odbrane, ali i osetljivosti ka pokretu ili političkim odlukama Zapada. Tu treba biti obazriv i pametan, da ukoliko imamo potencijale, da ih iskoristimo.

foto: EPA Yevgen Goncharenko, Shutterstock

Samardžija se osvrnuo na stanje na frontu, s obzirom da se s različitih izvora mogu čuti potpuna drugačije informacije:

- Činjenica je da je taj prostor koji su Ukrajinici povratili, odnosno osvojili, taj prostor nije neka vrsta pravnog fronta u tom smislu. To je jednostavno bafer zona u koju su uspeli da uđu bez prevelikog otpora Rusije. Oni još nisu probili ni prvu liniju odbrane Rusije, prema tome tu praktično prave borbe nema. Bitno je da po medijima imate gomile fotografija na kojim se vidi uništeno američko naoružanje. Priče o tome koliko Ukrajinci gube ljudi, ispada kao da se dnevno likvidira hiljadu ljudi. S druge strane, sa Zapada nemate informaciju da to nije tačno ili da su oni uništili ruske vojne potencijale. Nemate sliku koja govori da su ubijeni ruski potencijali.

