PUTIN O UKRAJINSKOJ OFANZIVI: Imaju tolike gubitke u opremi i ljudstvu da im je ozbiljno ugrožena BORBENA SPOSOBNOST cele vojske

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je danas da na frontu u Ukrajini trenutno vlada "izvesno zatišje" nakon što su ukrajinske trupe pretrpele ozbiljne gubitke u ljudstvu i opremi.

- Neki elementi neprijateljstava se naravno dešavaju. Granatiranje i izviđanje su i dalje na snazi. Do sada nisu izvođene aktivne ofanzivne operacije - rekao je šef države.

Putin je rekao da su sada Oružane snage Ukrajine prema svemu sudeći angažovane na obnavljanju borbene sposobnosti kombinujući nove jedinice iz brigada koje su pretrpele ozbiljne gubitke pokušavajući da probiju rusku odbranu.

Od početka kontraofanzive Ukrajina je prema njegovim rečima izgubila 245 tenkova i oko 678 oklopnih vozila raznih tipova. Među oštećenim i uništenim vozilima su i nemački tenkovi "leopard" odnosno francuska i američka oklopna vozila.

- Gore za našu dušu - naglasio je ruski predsednik.

Putin je takođe dodao da vlasti u Kijevu strahuju od nastavka istih velikih gubitaka u budućim bitkama jer bi to moglo dovesti ne samo do gubitka ofanzivnog potencijala već i do gubitka borbene sposobnosti ukrajinske vojske u celini.

- Vidimo da taj ofanzivni potencijal još nije iscrpljen. Postoje rezerve da neprijatelj razmišlja o tome gde i kako da se povuče - rekao je Putin i naglasio da zahvaljujući hrabrosti ruskih snaga sprečena sprovođenje planova Oružanih snaga Ukrajine.

Ukrajinska ofanziva počela je 4. juna dok je glavni udar Oružanih snaga Ukrajine bio koncentrisan na zaporoškom sektoru fronta.

(Kurir.rs/RIA)